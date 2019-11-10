Стріляли без упину: терористи підло атакували ЗСУ на Донбасі

У суботу, 9 листопада, окупаційні війська України, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

У результаті атаки терористів був поранений один військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Терористи підло атакували ЗСУ на Донбасі novosti.dn.ua

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 14 обстрілів:

чотири рази неподалік від Водяного – з мінометів калібру 120 мм, знарядь БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

тричі біля Красногоровки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

біля Березової – з ручних протитанкових гранатометів;

у районі Пісок – із мінометів калібру 82 мм;

поблизу Гнутового – з мінометів калібру 120 мм, СПГ, РПГ і стрілецької зброї;

біля Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

двічі біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік від Новолуганського і Кримського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Із початку поточної доби, 10 листопада, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі населеного пункту Петрівське на Донбасі 9 листопада стартував новий етап розведення військ. ОБСЄ зафіксувала озброєння, яке терористи "ДНР" вивели з позицій.

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