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10 листопада • оновлено в 07:34
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Стріляли без упину: терористи підло атакували ЗСУ на Донбасі

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У суботу, 9 листопада, окупаційні війська України, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

У результаті атаки терористів був поранений один військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

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Терористи підло атакували ЗСУ на Донбасі

Терористи підло атакували ЗСУ на Донбасі

novosti.dn.ua

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 14 обстрілів:

  • чотири рази неподалік від Водяного – з мінометів калібру 120 мм, знарядь БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • тричі біля Красногоровки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік від Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • біля Березової – з ручних протитанкових гранатометів;

  • у районі Пісок – із мінометів калібру 82 мм;

  • поблизу Гнутового – з мінометів калібру 120 мм, СПГ, РПГ і стрілецької зброї;

  • біля Павлополя – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • двічі біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • неподалік від Новолуганського і Кримського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Із початку поточної доби, 10 листопада, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі населеного пункту Петрівське на Донбасі 9 листопада стартував новий етап розведення військ. ОБСЄ зафіксувала озброєння, яке терористи "ДНР" вивели з позицій.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Збройні сили України
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"В субботу, 9 ноября, оккупационные войска Украины... 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе" У-ха-ха!!! Ой, бля))) Ха-ха-ха!!! Оговорка по Фрейду... У-хааааа!!!! Оккупационные войска украины.... Ха-ха-ха!!! Сами признали)))
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