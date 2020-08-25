Війська Росії атакували ЗСУ з безпілотника – штаб ООС

Терористи скинули ВОГ-17 на ОС з БПЛА. mil.in.ua

У понеділок, 24 серпня, російські терористи на Донбасі порушили перемир’я та здійснили спробу атакувати позиції ЗСУ з повітря.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook, окупанти застосували БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська. Внаслідок цієї провокації бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На решті ділянок лінії фронту обстрілів противника зафіксовано не було, здебільшого режим тиші зберігався.

Від початку поточної доби, 25 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.

У штабі ООС наголосили, що українські підрозділи, котрі перебувають на сході, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму тиші та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

"Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – йдеться в офіційному зведенні.

Тим часом, попри перемир'я, російські бойовики продовжують нести втрати з власної вини. про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Втрати російсько-окупаційних військ 24.08.2020 року склали одну особу: безповоротні (200) – 1 (1 – 7 ОМСБр, небойовий, бійка). Додатково інформація уточнюється", – написав захисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 серпня ЗСУ зафіксували на Донбасі декілька порушень збройними формуваннями РФ домовленостей, досягнутих у межах переговорів ТКГ.

Противник, зокрема, проявляв вогневу активність. Крім того, було виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік українських підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.

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