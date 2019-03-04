Чорний понеділок: ОС зазнали втрат на Донбасі

На Донбасі, де йде війна за незалежність України, 4 березня у результаті обстрілів терористів загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомив спікер Міноборони Максим Праута, зазначивши, що боєць був 1999 року народження.

"Станом на 12:00 ситуація залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська вранці обстріляли опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", — сказав він.

Також Праута додав, що на Луганському напрямку приблизно о 8:30 терористи випустили три міни калібру 120 мм по позиціях українських військових неподалік від населеного пункту Зайцеве.

LIGA.net

Крім того, на Донецькому напрямку окупанти здійснили чотири обстріли.

"Найтривалішим і найпотужнішим став обстріл у районі Лебединського. З боку окупованої Ужівки НЗФ більше трьох із половиною годин вели вогонь із артилерії 122-го калібру, озброєння танка, міномета калібру 120 мм, а також протитанкового ракетного комплексу", — уточнив Праута.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє терористів були знищені, ще один отримав поранення в результаті бойових дій на Донбасі 3 березня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!