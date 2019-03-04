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Чорний понеділок: ОС зазнали втрат на Донбасі

7.2тЧитати матеріал російською

На Донбасі, де йде війна за незалежність України, 4 березня у результаті обстрілів терористів загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомив спікер Міноборони Максим Праута, зазначивши, що боєць був 1999 року народження.

"Станом на 12:00 ситуація залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська вранці обстріляли опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", — сказав він.

Також Праута додав, що на Луганському напрямку приблизно о 8:30 терористи випустили три міни калібру 120 мм по позиціях українських військових неподалік від населеного пункту Зайцеве.

Чорний понеділок: ОС зазнали втрат на Донбасі

LIGA.net

Крім того, на Донецькому напрямку окупанти здійснили чотири обстріли.

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"Найтривалішим і найпотужнішим став обстріл у районі Лебединського. З боку окупованої Ужівки НЗФ більше трьох із половиною годин вели вогонь із артилерії 122-го калібру, озброєння танка, міномета калібру 120 мм, а також протитанкового ракетного комплексу", — уточнив Праута.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє терористів були знищені, ще один отримав поранення в результаті бойових дій на Донбасі 3 березня.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Джунь Ірина
Джунь Ірина
Царство Небесное Герою! За одного нашего минимум 100 орков!!!
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
11 а не 1
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Бег Сергей
Бег Сергей
Мочи, тварей козломордых, гони саранчу мокшанскую! Слава Украине! Файбер Моня - подобной х..йни солдаты ВСУ не пишут! Такое только в ФСБшных методичках можно прочитать!
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