Терористи атакували мирне населення на Донбасі: оголошено "червоний" режим

У четвер, 23 серпня, в Донецькій області терористи "ДНР" обстріляли контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Майорське".

Як повідомляється на сторінці ООС у Facebook, окупанти вели обстріл із снайперських гвинтівок 7,62 мм. Атака почалася о 15:48.

"У результаті обстрілу пошкоджено один із модулів, у якому в той час прикордонники Краматорського загону зі складу Об'єднаних сил здійснювали пропускні операції громадян, які прямували через лінію розмежування", - написано в звіті.

Повідомляється, що командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв ввів режим "Червоний". Цивільних осіб евакуювали в безпечне місце, а особовий склад зайняв бойові позиції. Постраждалих серед військовослужбовців і мирного населення немає.

"В черговий раз проросійські бойовики нехтують життям і здоров'ям мирних громадян, обстрілюючи не тільки позиції підрозділів Об'єднаних сил, а й КПВВ в межах функціонуючих дорожніх коридорів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі пройшов кривавий бій, у результаті чого ЗСУ зазнали масштабних втрат.