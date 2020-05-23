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23 травня • оновлено в 14:44
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Терориста "ДНР" з батальйону "Мотороли" посадили за ґрати в Казахстані

1.4т
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У Казахстані до 4,5 років тюремного терміну засудили терориста "ДНР" Євгена Щербака, якого затримали в Росії.

РФ видала бойовика за запитом казахської сторони, повідомив в Телеграм-канал український журналіст Денис Казанцев.

"У Казахстані за найманство передбачена кримінальна відповідальність. Так ось, суд відбувся швидко, і Щербаку вже дали 4,5 роки в'язниці за найманство. Що тут можна сказати? Росія кине завжди. Буде урок іншим наївним дурникам", – зазначив він.

Терорист "ДНР" Євген Щербак

Терорист "ДНР" Євген Щербак

Додамо, що депутат російської Держдуми РФ Сергій Шаргунов розповів, що оплатив Щербаку адвоката.

"З Росії, яка його поманила на війну всім блиском і шумом своїх телеекранів, Євгенія видали в Казахстан. Хоча він благав надати йому притулок. І вже звичайно, ніхто не турбувався подальшою долею відданого", – сказав російський політик.

Терорист "ДНР" Євген Щербак

Терорист "ДНР" Євген Щербак

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія видала Казахстану терориста Євгена Щербака, який воював проти України в складі батальйону "Спарта" ліквідованого бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Казахстан
Теги
тюрма терористи "ДНР" ДНР
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