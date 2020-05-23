Терориста "ДНР" з батальйону "Мотороли" посадили за ґрати в Казахстані

У Казахстані до 4,5 років тюремного терміну засудили терориста "ДНР" Євгена Щербака, якого затримали в Росії.

РФ видала бойовика за запитом казахської сторони, повідомив в Телеграм-канал український журналіст Денис Казанцев.

"У Казахстані за найманство передбачена кримінальна відповідальність. Так ось, суд відбувся швидко, і Щербаку вже дали 4,5 роки в'язниці за найманство. Що тут можна сказати? Росія кине завжди. Буде урок іншим наївним дурникам", – зазначив він.

Терорист "ДНР" Євген Щербак

Додамо, що депутат російської Держдуми РФ Сергій Шаргунов розповів, що оплатив Щербаку адвоката.

"З Росії, яка його поманила на війну всім блиском і шумом своїх телеекранів, Євгенія видали в Казахстан. Хоча він благав надати йому притулок. І вже звичайно, ніхто не турбувався подальшою долею відданого", – сказав російський політик.

Терорист "ДНР" Євген Щербак

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія видала Казахстану терориста Євгена Щербака, який воював проти України в складі батальйону "Спарта" ліквідованого бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").

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