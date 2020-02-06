Терорист "Вампір", який вбивав українців на Донбасі, тепер жебракує. Відео

У мережі опублікували відео з 32-річним російським найманцем Віктором Сорокіним з позивним "Вампір", який воював на Донбасі, а зараз жебракує в центрі Москви.

Кадри були оприлюднені в YouTube. Він "добровольцем" в 2014 році відправився в Донецьку область вбивати українців, але там же отримав серйозну травму ніг. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Проти України він воював в батальйоні "Витязь", де був стрільцем. Після того, як боєць прийшов в непридатність, він повернувся в Росію. У Москві Сорокін просить допомогу на Арбаті, сидячи у військовій формі.

Віктор Сорокін став жебраком

Сорокін є уродженцем станиці Расшеватская Ставропольського краю Росії. Він проходив військову службу в в/ч 2159 оперативно-військової групи спеціального призначення у місті Сочі в 2008-2009 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній терорист "ДНР" здався поліції України. Він ховався 5 років.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!