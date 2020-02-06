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7 лютого • оновлено в 08:50
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Терорист "Вампір", який вбивав українців на Донбасі, тепер жебракує. Відео

50.3т
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У мережі опублікували відео з 32-річним російським найманцем Віктором Сорокіним з позивним "Вампір", який воював на Донбасі, а зараз жебракує в центрі Москви.

Кадри були оприлюднені в YouTube. Він "добровольцем" в 2014 році відправився в Донецьку область вбивати українців, але там же отримав серйозну травму ніг. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Проти України він воював в батальйоні "Витязь", де був стрільцем. Після того, як боєць прийшов в непридатність, він повернувся в Росію. У Москві Сорокін просить допомогу на Арбаті, сидячи у військовій формі.

Віктор Сорокін став жебраком

Віктор Сорокін став жебраком

Сорокін є уродженцем станиці Расшеватская Ставропольського краю Росії. Він проходив військову службу в в/ч 2159 оперативно-військової групи спеціального призначення у місті Сочі в 2008-2009 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній терорист "ДНР" здався поліції України. Він ховався 5 років.

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Автор
Катерина Луговська
Теми
Війна на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Тег
Новини ДНР
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
На бояру не хватает
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Росея - страна нищих! (с)
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Strong Aleks
Strong Aleks
Махал Махалыч, А где ты видишь здесь Россию? На видио совсем другой человек. Дешевый развод. Нищий весь в новом обмундировании...Для съемок приодели парнишку...запуганный весь. Какие "журналисты", такие и репортажи. Я понимаю, что ты видишь то, что сам хочешь.
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Кор Павел
Кор Павел
Да не пиздите
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кор Павел, ты шо, шакал, паРРАшей ошибся? Веди себя прилично, русское быдлo!
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