Терорист в Луцьку вже отримав, що хотів: Шабовта озвучив прогноз

Максим Плохой, який узяв заручників в автобусі в Луцьку, практично досяг своєї мети.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта. "Я думаю, головна мета, яку він переслідує, набрати особистий рейтинг, щоб про нього всі заговорили. Цю мету він практично виконав", – переконаний експерт.

"Навряд чи він готовий йти на самопожертву, бо інакше йому не вийти з цієї ситуації. Маю велику надію на те, що переговори дадуть результат", – додав Шабовта.

У цьому контексті він нагадав про те, що до процесу переговорів з терористом залучені професіонали з переговорів.

"Йдуть консультації, і родичів підтягнули, вивчають всі слабкі місця, на які можна впливати", – зауважив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, в центрі Луцька 21 липня Максим Плохой (справжнє ім'я Максим Кривош) взяв в заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка і загрожує підірвати його. пізніше стало відомо про вимоги терориста.