Терорист у Києві висунув перші вимоги. Прямий ефір із місця подій

У Києві терорист, який утримує заручників у БЦ "Леонардо", зажадав виходу в прямий ефір. Поліція пропустила журналістів телеканалів "Наш", Zik і "112 каналу".

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу ZIK.

Журналіст телеканалу ZiK Андрій Лащ підтвердив, що терорист вимагає виступу на ТБ.

З місця подій ведеться онлайн-трансляція. Умови терориста зі звільнення заручників озвучила низка ЗМІ.

За даними джерел телеґрам-каналу "Легітимний", "київський терорист" хоче зробити політичну заяву, тому йому не хочуть давати вихід у прямий ефір. Також є небезпека, що, запустивши журналістів до терориста, він їх не випустить, а візьме в заручники.

Як додав Геращенко, терорист – громадянин Узбекистану. Його ім'я і фото показали в мережі. Загарбника звуть Сухроб Карімов.

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Цієї миті є інформація, що його першою вимогою є вихід у прямий ефір будь-якого телеканалу, щоб озвучити свої вимоги на всю країну. Заступник глави МВС Антон Геращенко в прямому ефірі телеканалу ZIK підтвердив цю інформацію.

Зазначається, що поліція веде перемовини з невідомим, який захопив відділення банку. З'явились відео, який вигляд має зараз центр Києва.

Банк оточено правоохоронцями, вулицю Володимирську перекрито.

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Захоплення заручника в БЦ "Леонардо" Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомий чоловік захопив у заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю.