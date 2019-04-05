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Введений червоний режим: на Донбасі зі снайперської гвинтівки обстріляли прикордонника

2.8тЧитати матеріал російською

Ворожий снайпер 5 квітня обстріляв контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка", поранений український прикордонник.

Як ідеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook, військовослужбовця евакуювали у госпіталь.

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв ввів режим "червоний", КПВВ тимчасово не працює.

"О 14:00 ворожий снайпер зробив обстріл блокпоста першого оборонного рубежу перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Внаслідок пострілу старший лейтенант Державної прикордонної служби України Олексій Коневега отримав поранення в ногу", — зазначено в повідомленні.

На Донбасі зі снайперської гвинтівки обстріляли прикордонника

24 канал

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Також наголошується, що підрозділ Збройних Сил України прийняли контрснайперські заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 квітня 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, водночас вісім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

  • 5 квітня військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон терориста російсько-окупаційних військ на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
надеюсь сдохнет.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Вата просто счастлива, теперь благодаря кацапскому снайперу быдлоросы будут сидеть в шестичасовой очереди, длбйбы...
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Пропагандоны, террористом его может признать только суд
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