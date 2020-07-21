Журналіст Юрій Бутусов сказав, що з ним по телефону сконтактував чоловік, який захопив заручників у Луцьку. За його словами, у терориста є зброя та вибухівка.

Бутусов у дописі на Facebook зазначив, що заручники сприймають загрозу серйозно.

"Тільки що мені зателефонував "Максим Плохой", який захопив автобус із людьми в Луцьку. Каже, що має у своєму розпорядженні зброю та вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно. Він вимагає від журналістів поширення його вимог, які викладено в зверненні. Його вимоги опубліковано. Сказав, що хоче, щоб усі журналісти до нього приїхали", – написав журналіст.

Він додав, що запропонував обміняти себе на жінок і дітей в автобусі, але терорист обірвав зв'язок.

"Він сказав, що підозрює, ніби я співробітник поліції, і кинув трубку", – написав Бутусов.

Терорист Плохой зателефонував журналісту в Києві: він озброєний, серед заручників – діти

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