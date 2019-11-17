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17 листопада • оновлено в 21:29
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"Куди лізете зі своїм свинячим рилом?" Російський найманець із Донбасу образив українців

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Росіянин Ігор Мангушев, лідер терористичного загону Enot Corp, що довгий час воював у Луганській області на Донбасі, образив українців.

На своїй сторінці в соціальній мережі він заявив, що його "приводять в абсолютний сказ міркування "наших"українців, які перебувають у Москві, про московський політичний порядок".

Увагу на скандальний пост звернув блогер із ніком Necro Mancer. "Понаїхало в Москву-матушку унтерменшів синьопаспортних, розумієш, заважають добрим і прекрасним корінним москвичам д*пу начальству лизати", – висміяв він обурення найманця у Twitter-акаунті.

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Зліва – Ігор Мангушев ("Берег")

Зліва – Ігор Мангушев ("Берег")

twitter.com/666_mancer

"С*ки ви мерзенні, власники синього паспорта, куди ж ви лізете зі своїм свинячим рилом?" – написав Мангушев (позивний "Берег").

"Навіть коли вам дадуть паспорт людини, ви все одно залишитеся унтерменшиною", – додав він.

Відзначимо, згідно з даними волонтерського сайту "Миротворець", у травні 2015 року "Народний Собор" нагородив найманців Enot Corp медаллю "Разом за одне" "за захист російської цивілізації, допомогу Новоросії та виконання спеціальних завдань".

Ігор Мангушев ("Берег")

Ігор Мангушев ("Берег")

миротворець

Пост терориста в соцмережі

Пост терориста в соцмережі

twitter.com/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" відзначилися скандальною заявою. Так званий заступник міністра інформації "республіки" Данило Бессонов заявив, що Україна нібито більше ніколи не буде на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Ночь, улица, фонарь, донбасянин с трубой"!!! это все, что нужно знать про скаленовстающие маладые рецпублики! это перл недели, однозначно...ну а шо вы хотели-это руцкий мирок пришел, жрите дамбасяне, не обляпайтесь...
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
а шо этот апалчленец еще не стал удобрением? или он вовремя свалили из дырляндии как и "команданте" гиркин и кизяк руцкага мирка "бабай"?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
А кто укрожопый скот за людей считает? Скот он и в укрожопии скот. А какляцкий скот самый последний скот на свете.
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