"Куди лізете зі своїм свинячим рилом?" Російський найманець із Донбасу образив українців

Росіянин Ігор Мангушев, лідер терористичного загону Enot Corp, що довгий час воював у Луганській області на Донбасі, образив українців.

На своїй сторінці в соціальній мережі він заявив, що його "приводять в абсолютний сказ міркування "наших"українців, які перебувають у Москві, про московський політичний порядок".

Увагу на скандальний пост звернув блогер із ніком Necro Mancer. "Понаїхало в Москву-матушку унтерменшів синьопаспортних, розумієш, заважають добрим і прекрасним корінним москвичам д*пу начальству лизати", – висміяв він обурення найманця у Twitter-акаунті.

Зліва – Ігор Мангушев ("Берег") twitter.com/666_mancer

"С*ки ви мерзенні, власники синього паспорта, куди ж ви лізете зі своїм свинячим рилом?" – написав Мангушев (позивний "Берег").

"Навіть коли вам дадуть паспорт людини, ви все одно залишитеся унтерменшиною", – додав він.

Відзначимо, згідно з даними волонтерського сайту "Миротворець", у травні 2015 року "Народний Собор" нагородив найманців Enot Corp медаллю "Разом за одне" "за захист російської цивілізації, допомогу Новоросії та виконання спеціальних завдань".

Ігор Мангушев ("Берег") миротворець

Пост терориста в соцмережі twitter.com/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" відзначилися скандальною заявою. Так званий заступник міністра інформації "республіки" Данило Бессонов заявив, що Україна нібито більше ніколи не буде на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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