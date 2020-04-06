Терорист "ДНР", засновник батальйону бойовиків "Восток" Олександр Ходаковський зізнався, що у псевдореспублік немає шансів захопити всю територію лівобережної України.

Більш того, в інтерв'ю пропагандистському проросійському ресурсу "Журналістська правда" він заявив, що в окупантів навряд вийде навіть повністю отримати контроль над Донбасом.

"Нинішня лінія фронту "ЛНР" і "ДНР" складає приблизно 360 кілометрів, на якій розташовані два армійських корпуси, плюс підрозділи, які знаходяться в проміжках. Це внутрішні війська, в основному внутрішні війська "МВС". У разі виходу на межі областей, лінія фронту становила б 720 кілометрів. У разі виходу на лінію річки Дніпро, лінія фронту становила б 1400 кілометрів", – поскаржився він.

Олександр Ходаковський "Газета.Ру"

"Якщо ми сьогодні ухвалюємо рішення завтра рухатися, то ми, як мінімум, повинні мати ресурс в руках. Ми зараз ледь-ледь перекриваємо, наприклад, лінію фронту 340-360 кілометрів. Тобто, в шмарклю витягнуту. Другої лінії оборони немає. Тобто, нам ледве-ледве вистачило того ресурсу, а ми ж не нарощували з 2014 року чисельність наших збройних сил", – додав терорист, розповідаючи про занепад в армії окупантів.

Ходаковський уточнив, що без мобілізації не вийде навіть утримати під контролем всю територію Донецької та Луганської областей, яку "Л/ДНР" мріяли захопити повністю.

"І якщо ми сьогодні ухвалюємо рішення виходити завтра на лінію розмежування, наприклад... По областях, я маю на увазі, по старому адміністративному кордоні. Якими ресурсами? Ну, вийшли ми на окремих напрямках, але закрити-то нічим", – розговорився терорист.

При цьому він підкреслив, що армія України має куди більший ресурс. "У них же ресурси куди більші, ніж наші. У них же там ціла державу стоїть за цим. І вони одні частини виводять, інші заводять. Там спецпідготовка постійно у них якась проходить, модернізація їх потенціалу технічного теж постійно відбувається, тобто якісь нові зразки техніки", – заздрісно сказав Ходаковський.

"Українські заводи працюють, вони клепають дорогущі ПТУРи, а цими ПТУРами потім користуються, не рахуючись з вартістю. Натиснув на кнопку, і вилетів виріб вартістю там якогось автомобіля середнього класу. Тобто, вони не відчувають особливого дефіциту, а в той же час ми за всіма параметрами знаходимося в дефіциті. Особливо людей. Людей не вистачає", – поскаржився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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