Терорист "ДНР", засновник батальйону бойовиків "Восток" Олександр Ходаковський зізнався, що у псевдореспублік немає шансів захопити всю територію лівобережної України.
Більш того, в інтерв'ю пропагандистському проросійському ресурсу "Журналістська правда" він заявив, що в окупантів навряд вийде навіть повністю отримати контроль над Донбасом.
"Нинішня лінія фронту "ЛНР" і "ДНР" складає приблизно 360 кілометрів, на якій розташовані два армійських корпуси, плюс підрозділи, які знаходяться в проміжках. Це внутрішні війська, в основному внутрішні війська "МВС". У разі виходу на межі областей, лінія фронту становила б 720 кілометрів. У разі виходу на лінію річки Дніпро, лінія фронту становила б 1400 кілометрів", – поскаржився він.
Олександр Ходаковський
"Газета.Ру"
"Якщо ми сьогодні ухвалюємо рішення завтра рухатися, то ми, як мінімум, повинні мати ресурс в руках. Ми зараз ледь-ледь перекриваємо, наприклад, лінію фронту 340-360 кілометрів. Тобто, в шмарклю витягнуту. Другої лінії оборони немає. Тобто, нам ледве-ледве вистачило того ресурсу, а ми ж не нарощували з 2014 року чисельність наших збройних сил", – додав терорист, розповідаючи про занепад в армії окупантів.
Ходаковський уточнив, що без мобілізації не вийде навіть утримати під контролем всю територію Донецької та Луганської областей, яку "Л/ДНР" мріяли захопити повністю.
"І якщо ми сьогодні ухвалюємо рішення виходити завтра на лінію розмежування, наприклад... По областях, я маю на увазі, по старому адміністративному кордоні. Якими ресурсами? Ну, вийшли ми на окремих напрямках, але закрити-то нічим", – розговорився терорист.
При цьому він підкреслив, що армія України має куди більший ресурс. "У них же ресурси куди більші, ніж наші. У них же там ціла державу стоїть за цим. І вони одні частини виводять, інші заводять. Там спецпідготовка постійно у них якась проходить, модернізація їх потенціалу технічного теж постійно відбувається, тобто якісь нові зразки техніки", – заздрісно сказав Ходаковський.
"Українські заводи працюють, вони клепають дорогущі ПТУРи, а цими ПТУРами потім користуються, не рахуючись з вартістю. Натиснув на кнопку, і вилетів виріб вартістю там якогось автомобіля середнього класу. Тобто, вони не відчувають особливого дефіциту, а в той же час ми за всіма параметрами знаходимося в дефіциті. Особливо людей. Людей не вистачає", – поскаржився він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в мережі з'явилося відео, на якому Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артобстріл рідного міста Ясинувата на Донбасі.
Також терорист "ДНР" розповів, як одразу 90 найманців Путіна без попередження втекли від українських захисників в районі Авдіївки на Донбасі.
Крім того, бойовик видав зізнання про те, як терористи "врятували" від "фашистів" готель "Прага" в Донецьку. Там раніше "жив" батальйон Захара Прилєпіна, який, за його словами, повністю розгромив і пограбував будинок.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".