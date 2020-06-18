Терорист Гіркін поскаржився, що його вигнали з роботи в Росії
Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який раніше був "міністром оборони ДНР", поскаржився на те, що його звільнено з роботи в Росії через свою репутацію.
Про це бойовик написав на особистій сторінці у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Скріншот його повідомлення оприлюднив у Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Навіть в Росії розуміють зашквар ФСБівця Гіркіна (Стрєлкова)", – зазначив захисник.
Зокрема, Гіркін заявив, що його поставили перед фактом: компанія не хоче проблем для всіх співробітників через зв'язки із ним.
"Починаю шукати нову роботу. На нинішній мені, з усією повагою, повідомили, що ризикувати заради мене одного всією фірмою із сотнями співробітників більше не в змозі", – обурився окупант.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Гіркін сам зізнався в причетності до вбивства у квітні 2014 року українців Володимира Рибака, Юрія Дяковського і Юрія Поправка.
Він заявив, що не шкодує про вбивство цих людей, оскільки вони нібито були "ворогами". Втім терорист збрехав, сказавши, що українців одразу застрелили і не катували.
16 червня Гіркіну (Стрєлкову) офіційно було оголошено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, раніше терорист "ДНР" Олександр Бородай заявив, що Гіркін психічно хворий, хоча і не визнає цього. Бойовик зазначив, що душевна недуга його колишнього товариша по службі розвивалася тривалий час і є спадковою.
Також Бородай розповів, що Гіркін знайшов на Донбасі нову дружину, а попередню з дітьми з інвалідністю виселив з московської квартири у сарай під Ростовом-на-Дону.