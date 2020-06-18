Терорист Гіркін поскаржився, що його вигнали з роботи в Росії

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який раніше був "міністром оборони ДНР", поскаржився на те, що його звільнено з роботи в Росії через свою репутацію.

Про це бойовик написав на особистій сторінці у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Скріншот його повідомлення оприлюднив у Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Навіть в Росії розуміють зашквар ФСБівця Гіркіна (Стрєлкова)", – зазначив захисник.

Стрєлков поскаржився, що його звільнили з роботи Скріншот сторінки

Зокрема, Гіркін заявив, що його поставили перед фактом: компанія не хоче проблем для всіх співробітників через зв'язки із ним.

"Починаю шукати нову роботу. На нинішній мені, з усією повагою, повідомили, що ризикувати заради мене одного всією фірмою із сотнями співробітників більше не в змозі", – обурився окупант.

Як повідомляв OBOZREVATEL: