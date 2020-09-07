Терорист "ДНР" здався СБУ та злив дані про участь Росії у війні на Донбасі

Колишній терорист танкового батальйону "ДНР" здався Службі безпеки України та надав важливі докази щодо участі Росії у війні на Донбасі.

Як повідомляє пресцентр СБУ, контррозвідники уже вивели чоловіка з тимчасово окупованої території Донецької області та задокументували його свідчення про конкретні обставини російської збройної агресії та військового забезпечення РФ бойовиків "ДНР" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, чоловік повідомив СБУ про участь кадрових російських військових у координації дій найманців, постачанні танків та іншої військової техніки з РФ, підготовку членів НЗФ інструкторами-військовослужбовцями ЗС РФ у таборах і на полігонах неподалік Ростову-на-Дону.

"Перевірка СБУ підтвердила, що особа не брала безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняла інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Враховуючи ці обставини, рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України", – сказано в повідомленні.

Нижче наводимо повний текст розповіді терориста, який здався.

Я, будучи під впливом російських ЗМІ, вирішив вступити в "ополчення ДНР". Під час служби в мотострілецькому батальйоні здійснював спостереження за силами АТО на пунктах розвідки. Крім того, охороняв кадрових офіцерів ЗС РФ, ГРУ, які за допомогою засобів технічної розвідки з териконів працювали по силах АТО.

Мене перевели в окремий танковий батальйон 1 АК. Нашу роту, 30 осіб, направили на навчання на полігон біля міста Ростов-на-Дону. Там протягом 10 днів під керівництвом військовослужбовців РФ нас вчили керуванню, обслуговуванню і стрільбі з танків, в тому числі в умовах міста.

Після повернення в "ДНР" наша рота поїхала в РФ для отримання танків, знятих з консервації. Передача чотирьох танків Т-64 здійснювалася в присутності військовослужбовців РФ. За дзвінком, без будь-яких документів, що мене дуже сильно здивувало.

Під час перетину українського кордону в пункті пропуску Ізварине я побачив іншу техніку, яка приганяли з РФ. Це були САУ, "Камази" з БК різними, гармати. Після цього я зрозумів, що йде повноцінна війна. Побоюючись за своє життя, я перевівся в штаб танкового батальйону.

Потім мені стало відомо, що три з чотирьох танків, які я супроводжував, були знищені ЗСУ в районі Дебальцевого. Один екіпаж був повністю з військовослужбовців РФ. Це були буряти.

Розуміючи безвихідність цієї війни у складі "ДНР", використання росіянами нас у своїх цілях, через деякий час я пішов з "ополчення". Розуміючи, що поки що на моїх руках немає крові й усвідомлюючи свою провину, я скористався програмою СБУ, про яку мені стало відомо від своїх рідних.

Звертаюся до всіх, хто перебуває під впливом РФ і "лялькового керівництва ДНР": складіть зброю, повертайтеся додому і припиніть цю війну!

Нагадаємо, раніше СБУ встановила особу російського священика, який служив у лавах терористів "ДНР" і катував українських полонених.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше двоє російських терористів "ЛНР" намагалися перейти на підконтрольну Україні територію, не витримавши знущань у лавах власних товаришів за службою.

Одному окупанту вдалося здійснити втечу, а другого застрелили російські найманці. Ним виявився Андрій Кулібаба із 3 ОМСБр російських бойовиків.

Що стосується снайпера "ЛНР", який здався в полон ЗСУ, то він зізнався, що зробив це, оскільки не витримав свавілля та знущань ватажків терористів.

Із собою в окупанта виявили військовий квиток "ЛНР", невелику суму коштів у російських рублях і знеболювальний медичний препарат наркотичної дії.