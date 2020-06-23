Терорист "ДНР" сам прийшов на український блокпост: стали відомі деталі затримання
Молодий терорист "ДНР" Сергій Любецький, якого затримали на КПВВ Донецька 23 червня, не намагався навмисно проникнути на підконтрольну Україні територію. Юнак просто дезорієнтувався на місцевості.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав виконавчий директор центру "Миротворець" Роман Зайцев. Він підкреслив, що зрадника вже внесли до бази відповідного сайту.
"Бойовик змінився з позицій проросійських терористів і попросив друга з авто під'їхати ближче до нуля, щоб потім поїхати в окупований Донецьк. Але... В нього погано в школі було з географією. Ну, і з топографією та орієнтуванням на місцевості", – пояснив Зайцев.
За його словами, Любецький пішов не в напрямку авто, яке визвав, а в напрямку українського блокпосту, де були прикордонники та бійці ЗСУ, які його "вели".
Також він додав, що насправді 20-річного терориста "ДНР" затримали саме військовослужбовці ЗСУ та прикордонники. Й поки вони чекали контррозвідників СБУ, щоб передати їм бойовика, той "здав майже всіх, кого знав".
"У нього пам'ять виявилася хорошою і тому про все, що йому було відомо про сили і засоби ворога з тієї сторони на тій ділянці, він чисто і сердешно розповів під запис", – написав Зайцев.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Юрій Бутусов у соцмережах написав, що контррозвідка СБУ затримала під час спроби перетнути лінію розмежування на КПВВ на Донбасі російського найманця – 20-річного жителя Донецька Сергія Любецького.