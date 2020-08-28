Терорист "ДНР" розповів, як "козаки" знущалися з людей у підвалах. Відео

Терорист "ДНР" Володимир Ткачов ("Старий") розповів про знущання, яким з 2014 по 2015 рік піддавали викрадених людей російські "козаки".

Фрагмент його інтерв'ю опублікував у своєму відеоблозі на YouTube-каналі український журналіст Денис Казанський. Він уточнив, що в ролику бойовик розповідає про банду "козаків" такого собі "отамана" Сафоненка (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вона була ліквідована в квітні 2015 року після конфлікту "козаків" з угрупованням "Оплот" вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

"Надійшов наказ оточити базу самозваних "козаків", котрі бандюки, на Будьонівці. У нас там бій був. І потім почали виводити з підвалу. Там підвал був величезний, починають виводити людей. Там було 70 осіб, з них осіб 7 усього були "укропи". А решта – бізнесмени, заможні люди, у яких вони відбирали", – розповів про злочини російських окупантів терорист Ткачов.

"Я коли в підвал спустився, на стіни подивився, а там таке відчуття, що у відро крові наливали і на стіни бризкали. Залито все кров'ю було. Ну, били".

Журналіст Казанський прокоментував моторошні одкровення найманця й підкреслив, що це – тільки один епізод злодіянь росіян та їхніх спільників на Донбасі.

"Цілий рік російські ЗМІ ліпили "героїв" із цих садистів. Називали їх "антифашистами" і "ополченцями". Важливо пам'ятати, "русскій мір" – це завжди так", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "польовий командир ДНР" Олександр Ходаковський також зізнався, що у 2014 році терористи на окупованих територіях займалися здирництвом і вимаганням у бізнесу. За "кришування" бойовикам, наприклад, платили Донецька тютюнова фабрика і завод із виробництва горілки "Олімп".

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