''Терор і вбивства'': журналіст розповів про безчинства відомого отамана з ''ЛНР''

Так звана прокуратура "ЛНР" оприлюднила протоколи допиту козачого отамана Сергія Косогорова (Косогор), який контролював Красний Луч Луганської області, поки в 2015 році його не заарештували терористи екс-ватажка Ігоря Плотницького.

У блозі журналіста Дениса Казанського повідомляється, що козачі отамани хоч і воювали проти України, але не підкорялися терористам. Через це між ними постійно виникали конфлікти, поки козачі банди не були повністю підпорядковані. Косогор до останнього сидів у Красному Лучі.

"Про те, що конкретно витворяли в Красному Лучі цей комічний вусатий дядько і його банда, якраз і можна почитати в опублікованих матеріалах допитів отамана. Починається допит із біографії Косогора. На зорі 90-х він встиг попрацювати ментом, але звільнився з МВС, оскільки "не поважав український герб". Середню освіту в технікумі отримував заочно", - розповів Казанський.

Далі в протоколах розповідається про його будні козацтва в Красному Лучі. Спочатку комендантом міста був призначений якийсь Колінцов, однак Косогоров роззброїв і заарештував його.

"Крім того, в місті також претендував на владу лідер іншої козацької банди - В'ячеслав Петров, який не підкорявся Козіцину і контролював місцеві вугільні підприємства. У вересні-жовтні В'ячеслав Петров захопив шахти об'єднання "Донбасантрацит" і сам став розпоряджатися всім вугіллям, видобутим у місті. Після цього між козацькими формуваннями Петрова і Косогора-Козіцина почалася боротьба за право розпоряджатися вугіллям місцевих шахт, і Козіцин віддав наказ Косогору заарештувати Петрова. А заодно з ним і мера Красного Луча Марину Філіпову, яка працювала з Петровим", - розповів Казанський.

Він додав, що в затриманні Філіпової брали участь співробітники спецслужб РФ. Після цього люди Косогора пограбували її будинок, звідки винесли гроші та цінності. А замість неї "мером" був призначений Юрій Кондратенко, але його також заарештували.

"А це матеріали кримінальних справ, які розслідує так звана "прокуратура ЛНР". Тут перераховані найрізноманітніші подвиги козацьких формувань. Викрадення людей, незаконне заволодіння транспортними засобами і житловими приміщеннями, нанесення тяжких тілесних ушкоджень і розбій - "антифашисти" тут у всій красі. Приблизно так виглядає прихід до міста "русского міра". Під гаслами боротьби з фашизмом і б*ндерівцями насправді відбувається терор мирного населення, мародерство, грабежі і вбивства. Найгірші представники суспільства силою беруть владу і стають вершителями чужих доль, а підконтрольні їм міста занурюються в темряву кримінального свавілля", - додав Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб зловити Косогора терористи Плотницького влаштували перестрілку в Луганській області в 2015 році.