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Тернопільщина через зливи пішла під воду: фото і відео стихії

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На Тернопільщині негода перетворила вулиці у кількох населених пунктах у бурхливі річки.

Відео та фото у мережі публікують очевидці. Зокрема, з'явився запис, зроблений у селі Красіїв (Монастирський район). Там вода зносить усі огорожі і заливає будинки. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Подібна ситуація склалася і в селі Соколів Бучацького району.

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Тернопільщина через зливи пішла під воду: фото і відео стихії

Facebook Степана Барни

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна прокоментував ситуацію на своїй сторінку в Facebook. "У селі Красіїв Монастириського району у результаті інтенсивного випадання опадів підтоплено шість житлових будинків і орієнтовно 7 га приватних присадибних ділянок. Для відкачування води на місці працює резервний караул і оперативна група районного сектора ДСНС", – відзвітував він.

У соцмережах користувачі активно обговорюють цю тему і називають можливу причину настільки сумних наслідків негоди. "Стихійна вирубка лісу дає про себе знати. Рубайте далі ліс. Буде ще страшніше", – пишуть вони.

Тернопільщина через зливи пішла під воду: фото і відео стихії

Скріншот з відео

Тернопільщина через зливи пішла під воду: фото і відео стихії

Facebook Степана Барни

Тернопільщина через зливи пішла під воду: фото і відео стихії

Facebook Степана Барни

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 5 червня, у більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, при цьому підніметься спека до + 31°.

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Місце
УкраїнаТернопіль
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