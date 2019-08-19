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"Термінова евакуація!" На Донбасі сталася нова трагедія з ЗСУ

1.6т Читати матеріал російською

З початку поточної доби, 19 серпня, на Донбасі терористи чотири рази порушили "режим тиші", проводячи обстріли позицій ЗСУ.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє Міністерство оборони України.

"З початку поточної доби сьогодні, 19 серпня, підрозділами Об'єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. На жаль, з початку поточної доби, за наявною інформацією, один український воїн отримав поранення в результаті ворожих обстрілів. Наш захисник евакуйований в військовий мобільний госпіталь", – повідомив спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

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Відзначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики застосовували гранатомети різних систем. Близько населених пунктів Новотроїцьке і Водяне терористи застосували стрілецьку зброю.

Вранці, 19 серпня, противник обстріляв з гранатометів поблизу Талаківки і Павлополю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 18 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ
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