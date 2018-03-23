Термін до серпня: Фельгенгауер спрогнозував наступ Росії

Росія не буде робити відносно України будь-які кроки, як мінімум до серпня 2018 року.

Про це в інтерв'ю Лига.net заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.

За його словами, для повномасштабної війни - "вже запізно, час минув", і пов'язує він таку "пасивність" Кремля, зокрема і з проведенням у РФ Чемпіонату світу з футболу.

"Якщо не вдасться домовитися з Трампом. І якщо Україна до серпня сама не розвалиться. Тоді все може бути. Зараз в Україні є всякі Савченки і інші, все складно. Тому не можна сказати, що надії Москви на внутрішній колапс в Україні - абсолютно безпідставні. Термін до серпня", - додав Фельгенгауер.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що українська армія повинна бути готова до широкомасштабного наступу Росії в будь-який момент.