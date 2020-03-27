Котеджне містечко "Коник": що приховують за парканом території для багатіїв у Києві

Крім популярної серед політиків і знаменитостей пристоличної Конча-Заспи, українські багатії облюбували ще одну місцину – елітне котеджне містечко на березі річки Коник. Єдине поселення преміум-класу у межах міста Києва.

Ділянка тут коштує близько 400 тисяч доларів. Вартість будинків сягає захмарних висот. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

От тільки побачити містечко можна лише з повітря – якщо пощастить. Простим смертним проходити на територію містечка заборонено: воно охороняється краще, ніж багато режимних об'єктів. Однак чи лише спокій заможних мешканців тут оберігають так ретельно?

Як виявилося – ні. Зі спільного розслідування OBOZREVATEL та ГО "Стоп корупції" ви дізнаєтеся:

• як за високим парканом елітного поселення роками крадуть у держави пісок і захоплюють все нові і нові гектари комунальної землі;

• кому належить містечко для багатіїв, збудоване там, де подібне будівництво категорично заборонене;

• чому не діє державна та міська влада;

• на що здатні ділки з котеджного містечка "Коник", аби завадити викриттю своїх оборудок.

Отже – що ж приховують власники елітного котеджного містечка "Коник":

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал