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Теракт у Керчі: у Рослякова виявили важливий речовий доказ

31.8тЧитати матеріал російською

Слідчі знайшли флешку в речах студента Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину і вибух у Керченському політехнічному коледжі в окупованому Криму.

На ній зберігалися книги із хімії та піротехніки, повідомив "РИА Новости" один зі співробітників правоохоронних органів РФ.

"На флешці — не конструкції вибухових пристроїв, а книги з хімії та піротехніки. Майже всі скачані з відкритих джерел", — зазначив він.

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Теракт у Керчі: у Рослякова виявили важливий речовий доказ

Владислав Росляков

Правоохоронець засумнівався у можливості зібрати за цими книгами бомбу. "Але ж якось він зібрав", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Зная иезуитскую практику КГБ ких провокаторов, нельзя отбросить версию их новой спец.операции. Фюрер людей не жалел никогда (его научили предшественники),а замысел откроется со временем. Слишком дурно пахнет эта история! А запах прямо кремлевский!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Все равно найдут визитку Яроша!
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2
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Интересно, когда же уже визитку Яроша разышут?
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