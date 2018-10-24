Теракт у Керчі: у Рослякова виявили важливий речовий доказ

Слідчі знайшли флешку в речах студента Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину і вибух у Керченському політехнічному коледжі в окупованому Криму.

На ній зберігалися книги із хімії та піротехніки, повідомив "РИА Новости" один зі співробітників правоохоронних органів РФ.

"На флешці — не конструкції вибухових пристроїв, а книги з хімії та піротехніки. Майже всі скачані з відкритих джерел", — зазначив він.

Владислав Росляков

Правоохоронець засумнівався у можливості зібрати за цими книгами бомбу. "Але ж якось він зібрав", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.