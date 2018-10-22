Теракт у Керчі: окупанти хочуть озброїти всі дитсадки і школи Криму

Так званий глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов виступив з ініціативою приставити до кожного дитсадку та школи півострова збройну охорону.

Як повідомив Аксьонов у Facebook, "уряд" Криму до кінця тижня узагальнить пропозиції щодо посилення заходів безпеки в навчальних закладах у зв'язку з терактом у Керчі.

"При цьому буду наполягати на тому, щоб школи і дитячі сади незалежно від ситуації на постійній основі охороняли тільки атестовані озброєні співробітники з табельною зброєю", — написав він.

"Як конкретно виглядатиме рішення з даного питання, можна буде зрозуміти тільки після прийняття його на федеральному рівні, а до того часу ми робимо все можливе для забезпечення безпеки кримчан", - додав окупант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті теракту в Керченському політехнічному коледжі загинула 21 людина, ще близько 70 були поранені.

Користувачі мережі регулярно знаходять нестикування і припускають, що стрілок Росляков став такою ж жертвою, як і інші студенти.