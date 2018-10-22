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Теракт у Керчі: окупанти хочуть озброїти всі дитсадки і школи Криму

1.9тЧитати матеріал російською

Так званий глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов виступив з ініціативою приставити до кожного дитсадку та школи півострова збройну охорону.

Як повідомив Аксьонов у Facebook, "уряд" Криму до кінця тижня узагальнить пропозиції щодо посилення заходів безпеки в навчальних закладах у зв'язку з терактом у Керчі.

"При цьому буду наполягати на тому, щоб школи і дитячі сади незалежно від ситуації на постійній основі охороняли тільки атестовані озброєні співробітники з табельною зброєю", — написав він.

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"Як конкретно виглядатиме рішення з даного питання, можна буде зрозуміти тільки після прийняття його на федеральному рівні, а до того часу ми робимо все можливе для забезпечення безпеки кримчан", - додав окупант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті теракту в Керченському політехнічному коледжі загинула 21 людина, ще близько 70 були поранені.

Користувачі мережі регулярно знаходять нестикування і припускають, що стрілок Росляков став такою ж жертвою, як і інші студенти.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибух у Керчіанексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
І чим би озброєний охоронець допоміг? Його б вирубили першим.
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