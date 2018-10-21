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Теракт у Керчі: з'явилися нові фото з ''полігону'' Рослякова

8.1тЧитати матеріал російською

Журналісти побували у підземеллі, що ймовірно використовував у якості "полігону" підозрюваний в бійні у Керченському політехнічному коледжі Владислав Росляков.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". Відзначається, що підземелля розташовано в кілометрі від будинку, де проживав підліток з матір'ю. На думку журналістів, для тренувань це місце цілком підходить (щоб подивитися відео з можливого "полігону" Рослякова, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, житлові будинки знаходяться далеко, поруч з місцем розташована покинута залізниця, в навколо тільки напівзруйновані будівлі. Всередині приміщення залишився сильний запах гару, а на стінах і підлозі - сліди від багать.

Теракт у Керчі: з'явилися нові фото з ''полігону'' Рослякова
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"Чи було це місце "випробувальним полігоном" керченського стрілка або просто нічліжкою безхатьків - визначать криміналісти. Експерти Слідчого комітету і МНС вже працюють в напівзруйнованій будівлі неподалік від підземелля", - сказано в повідомленні.

Теракт у Керчі: з'явилися нові фото з ''полігону'' Рослякова

За даними видання, на задньому дворі біля будинку Рослякових лежав фрагмент сторінки від Біблії, яку незадовго до трагедії спалив хлопець.

Теракт у Керчі: з'явилися нові фото з ''полігону'' Рослякова
Теракт у Керчі: з'явилися нові фото з ''полігону'' Рослякова
Теракт у Керчі: з'явилися нові фото з ''полігону'' Рослякова
Теракт у Керчі: з'явилися нові фото з ''полігону'' Рослякова
Теракт у Керчі: з'явилися нові фото з ''полігону'' Рослякова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські журналісти знайшли руїни будинку, де імовірно тренувався Росляков.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
Об'єкт
розслідування
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