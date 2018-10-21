Теракт у Керчі: з'явилися нові фото з ''полігону'' Рослякова

Журналісти побували у підземеллі, що ймовірно використовував у якості "полігону" підозрюваний в бійні у Керченському політехнічному коледжі Владислав Росляков.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". Відзначається, що підземелля розташовано в кілометрі від будинку, де проживав підліток з матір'ю. На думку журналістів, для тренувань це місце цілком підходить (щоб подивитися відео з можливого "полігону" Рослякова, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, житлові будинки знаходяться далеко, поруч з місцем розташована покинута залізниця, в навколо тільки напівзруйновані будівлі. Всередині приміщення залишився сильний запах гару, а на стінах і підлозі - сліди від багать.

"Чи було це місце "випробувальним полігоном" керченського стрілка або просто нічліжкою безхатьків - визначать криміналісти. Експерти Слідчого комітету і МНС вже працюють в напівзруйнованій будівлі неподалік від підземелля", - сказано в повідомленні.

За даними видання, на задньому дворі біля будинку Рослякових лежав фрагмент сторінки від Біблії, яку незадовго до трагедії спалив хлопець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські журналісти знайшли руїни будинку, де імовірно тренувався Росляков.