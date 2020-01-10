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10 січня • оновлено в 21:13
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/ Розслідування

Теракт? СБУ озвучила дві версії катастрофи з українським літаком в Ірані

6.1т
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СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.

Про це заявив глава відомства Іван Баканов на засіданні спеціальної робочої групи СБУ в п'ятницю, 10 січня.

"Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу "ТОР" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, які потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання сьогодні опрацьовуються", – розповів Баканов.

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СБУ також ретельно вивчає й аналізує версію з терактом. "Адже тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу запевнити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію", – додав він.

Іван Баканов озвучив подробиці трагедії з літаком МАУ

Іван Баканов озвучив подробиці трагедії з літаком МАУ

Теракт? СБУ озвучила дві версії катастрофи з українським літаком в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Червоний Данило
Червоний Данило
все верно! потому что только лично сам зеленский может тyпо при таком большом кол-ве улик, верить в загоревший двигатель.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
И снова проходил мимо, как какие? хозяева сказали "большом кол-ве"!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Червоний Данило, Напомни, какие улики то?
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