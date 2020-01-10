Теракт? СБУ озвучила дві версії катастрофи з українським літаком в Ірані

СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.

Про це заявив глава відомства Іван Баканов на засіданні спеціальної робочої групи СБУ в п'ятницю, 10 січня.

"Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу "ТОР" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, які потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання сьогодні опрацьовуються", – розповів Баканов.

СБУ також ретельно вивчає й аналізує версію з терактом. "Адже тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу запевнити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію", – додав він.

Іван Баканов озвучив подробиці трагедії з літаком МАУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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