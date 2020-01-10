Теракт? СБУ озвучила дві версії катастрофи з українським літаком в Ірані

СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.
Про це заявив глава відомства Іван Баканов на засіданні спеціальної робочої групи СБУ в п'ятницю, 10 січня.
"Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу "ТОР" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, які потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання сьогодні опрацьовуються", – розповів Баканов.
СБУ також ретельно вивчає й аналізує версію з терактом. "Адже тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу запевнити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію", – додав він.
Іван Баканов озвучив подробиці трагедії з літаком МАУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки її не підтвердили.
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