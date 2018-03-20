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Теракт Савченко: скільки гранат потрібно, щоб знищити Раду

1.4тЧитати новину російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко з двома гранатами, які їй вдалося пронести в будівлю Верховної Ради, не могла зруйнувати купол ВР і знищити нардепів у залі засідань.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Юрій Колесников, коментуючи звинувачення, які Генпрокуратура інкримінує Савченко.

"Покласти купол" - одного влучання буде мало, там дуже потужний купол. Щоб "покласти" це все, потрібно від 800 кг до 1,5 тонни тротилу. Гранати, які є у нас на озброєнні, містять від 300 до 600 грамів. Ви уявляєте собі, скільки їх знадобиться?", - наголосив експерт.

"Савченко двома гранатами РГД-5 могла завдати осколкові поранення кільком народним депутатам, а з огляду на її поведінку - швидше собі. Якби потрапило комусь під ноги, було б сильне пошкодження ноги. Якщо людина не наступить, то навіть не відірвало б", - додав він.

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За оцінкою Колеснікова, для руйнування Ради, про яке заявляла ГПУ, "вантажівки "Газель" з гранатами буде досить".

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є незаперечні докази, що Савченко особисто готувала терористичний акт у будівлі Верховної Ради. До парламенту було внесено подання на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

За даними ГПУ, Савченко планувала за допомогою бойових гранат знищити дві ложі в залі, зокрема урядову, мінометами обрушити купол будівлі і автоматами добити тих, що вижили.

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Теми
Пряма трансляціяОбозреватель TVЕфіри Oboz TV
Особи
Юрій КолесніковНадія Савченко
Місце
Україна
Об'єкти
терактВерховна Рада України
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