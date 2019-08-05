"Комунальний рекет": як у Мелітополі влада накинула зашморг на людей

Жителі Мелітополя стверджують, що у них фактично діє держава в державі.

Виявилося, це не жарт. Тільки один факт: як з'ясувалося, місцева влада обманним шляхом отримала безроздільне право на контроль підприємства, що надає послуги централізованого теплопостачання. Це дало можливість встановлювати драконівські тарифи на місцях.

OBOZREVATEL публікує першу частину власного розслідування.

"Теплова афера" почала "обкатку" навесні, коли жителі 150-тисячного міста раптово отримали платіжки з подвійним тарифом. Це викликало хвилю гніву. Одразу відреагував мер Мелітополя Сергій Мінько, який, "як і десятки тисяч містян", був обурений квитанціями ТОВ "Тепло-Мелітополь".

"Переконаний, що підвищений удвічі тариф – незаконний і необґрунтований", – написав він у Facebook.

Однак, як кажуть обізнані люди, таке "обурення" мера було продиктоване не бажанням і готовністю відстоювати інтереси місцевих жителів, а іншими мотивами. Скандал із тарифами міг вдарити по результатах виборчих перегонів (Мінько брав участь у позачергових виборах до Верховної Ради). До того ж у ТОВ "Тепло-Мелітополь" сидять люди міського голови і його заступника Івана Федорова (про це нижче). Тому в інтересах Сергія Мінька було відвести від себе гнів містян, обурюючись разом із ними і обіцяючи розібратися.

Зліва направо: Іван Федоров і Сергій Мінько Наше місто

Як же у Мелітополі стала можливою "комунальна афера"?

З чого все почалося

У квітні цього року виконавчий комітет Мелітопольської міськради призначив виконавцем послуг із централізованого теплопостачання ТОВ "Тепло-Мелітополь".

Це підприємство, створене у вересні 2018 року, замінило ТОВ "Мелітопольські теплові мережі" ("МТМ"), що встигло засвітитися у скандалах. А саме: невиплата заробітної плати, накопичення боргів, несплата податків, порушення забезпечення споживачів тепловою енергією (детальніше – в актах Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

До речі, керівники підприємства, за даними місцевих ЗМІ, призначалися "за квотою" мера.

У той же час діяльність "МТМ" регулювала НКРЕКП, яка видавала підприємству ліцензію на надання послуг із теплопостачання. Це означає, що до квітня 2019 року теплопостачання в Мелітополі міг моніторити й регулювати державний орган, який контролює і впливає на тарифи в місті, а також на постачальника тепла.

Для довідки: НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики і комунальних послуг, які в календарному році перевищують 170 тис. Гкал.

У 2015-2017 роках обсяг транспортування теплової енергії в Мелітополі перевищував 170 тис. Гкал.

Черговий виток схеми

Повернемося до нового постачальника – "Тепло-Мелітополь". Свою діяльність у НКРЕКП підприємство не легалізувало. Замість цього воно отримало ліцензію у Запорізькій обласній раді. Однією з переваг цієї ліцензії є можливість на місцевому рівні здійснювати регулювання, контроль цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Ігри" з тарифами для населення вже почалися

Зазначимо, що облрада видає ліцензію на послуги з теплопостачання у разі, якщо суб'єкт у календарному році НЕ перевищує 170 тис. Гкал.

Тому є велике питання про достовірність документів на отримання ліцензії "Тепло-Мелітополь" щодо: кількості виробничих об'єктів, потужностей заявлених виробничих об'єктів, фактичного річного обсягу виробленої теплової енергії та іншого. Адже ця компанія зайшла на ті ж потужності, що й "Мелітопольські теплові мережі", водночас має ліцензію облради, а не НКРЕКП.

"Тепло-Мелітополь" – велике підприємство, яке обслуговує більше 30 тис. абонентів

Скандальний дует

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, навмисне довівши ТОВ "Мелітопольські теплові мережі" до стану збиткового, керівництво Мелітополя ухвалило рішення створити ТОВ "Тепло-Мелітополь". Рішенням виконкому Мелітопольської міськради, яке було підписане особисто Міньком, вдвічі підвищили тарифи на теплову енергію у м. Мелітополь.

У ТОВ "Тепло-Мелітополь" сидять люди Мінька і Федорова. Директором і кінцевим бенефіціаром підприємства є Олена Ялсукова – в минулому директор ТОВ "МТМ".

За даними видання "Наше місто", Ялсукову затверджували довірена особа КП "Мелітопольжилсервіс" Іван Федоров і його колега по цеху Костянтин Гергец. Інші власники "Тепло-Мелітополь" – Людмила Герасименко та Олександр Макарець працюють і є засновниками тих самих теплових фірм, близьких до керівництва міста – ТОВ "Електросервіс 2018" і ТОВ "Теплоінвест-Інжиніринг".

Сергій Мінько, Іван Федоров Скріншот з відео

У результаті "комунальної афери" жителі Мелітополя стали заручниками міської влади – з їхніми апетитами та амбіціями.

Тільки потягни за ниточку

Раніше мелітопольські влади засвітилися в корупційно-екологічному скандалі. У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот з усією Кирилівки, а це і бази відпочинку, яких тут близько 500.

Як результат, за даним фактом ГУ Національної поліції в Запорізькій області в липні нинішнього року відкрило кримінальне провадження за ст. 243 Кримінального кодексу України (забруднення моря).

Проблема з відходами в свою чергу приносить зацікавленим особам серйозні гроші. Наші журналісти поспілкувалися з жителями Кирилівки, які розповіли, що щодня з однієї бази вивозиться п'ять машин відходів (вартість однієї – 800 грн). З огляду на, що в Кирилівці півтисячі баз, виходить сума з шістьма нулями.

"При цьому ні бюджет Кирилівки, ні Мелітополя цих грошей не отримує. Все йде через чорну касу", – повідомив наш співрозмовник.

Також продовжують надходити повідомлення "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей" в Мелітополі і Кирилівці. В поле зору - поки що міський голова Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

Іван Малєєв

Безкарно запустивши руки в кишені городян один раз, ці люди вже навряд чи зупиняться. Однак це можуть (і повинні) зробити компетентні органи. Про результати журналістського розслідування OBOZREVATEL обов'язково повідомить Державне бюро розслідувань. До того ж до редакції вже надійшов значний обсяг інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діяльність міського голови Мелітополя Сергія Мінько протягом п'яти років завдала колосальних збитків бюджету та інтересам міста. Депутати міськради вже звернулися в поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

У заяві йдеться про неправомірні і злочинні дії Сергія Мінько заради заволодіння бюджетними коштами в період з 2015 по 2019 рік. До заяви депутати додали численні судові рішення, більшість яких мер просто не виконує. Відзначимо, що заступника міського голови Івана Федорова також підозрюють в "дерибані" з Мінько – і не тільки в комунальному рекеті.

Найбільш цинічним є інше. "Подільники" вирішили йти далі: Сергій Мінько вже пройшов у Раду (незважаючи на численні порушення на виборах), а Іван Федоров ось-ось буде призначений керівником Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. За інформацією джерел OBOZREVATEL, він уже незаконно займає кабінет в київській адміністрації.

(Далі буде...)

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