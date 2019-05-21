"Тепер твій хід, с*ко!" У Криму залишили гучне послання Путіну

В анексованому Сімферополі (Крим) на муралі із зображенням російського президента Володимира Путіна з'явилося послання.

На зображення нанесено трафаретний напис "ФСБ, давай пограємо? Е2-Е4. Тепер твій хід, с*ко", пишуть "Крим.Реалії".

Відповідальність за акцію взяла на себе раніше невідома група "Суверенний Крим". За словами активістів, трафарет становить у висоту 100 см і завширшки 150 см, вони нанесли його вранці у вівторок, 21 травня.

Пізніше на їхній сторінці у Telegram-каналі "Суверенний Крим" з'явилося іронічне повідомлення.

"Сьогодні вночі невідомі покидьки, підступно, але з оголошенням війни обмалювали пам'ятник архітектури і мистецтва, об'єкт всесвітньої спадщини — високохудожню фреску, присвячену Імператору Володимиру, датовану MMXV р.р. від Різдва Христового, нахабно приписавши в цю історію нашу партію. Негідники вирішили підставити нас такою банальною, вже класичною, базарною провокацією, спрямованою на руйнування всього і вся і назавжди. Ми б ніколи не чіпали святе, особливо у вівторок", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чиновників російського уряду змусили пожертвувати особисті кошти на встановлення пам'ятника у Севастополі.

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