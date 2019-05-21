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/Розслідування

"Тепер твій хід, с*ко!" У Криму залишили гучне послання Путіну

15.6тЧитати матеріал російською

В анексованому Сімферополі (Крим) на муралі із зображенням російського президента Володимира Путіна з'явилося послання.

На зображення нанесено трафаретний напис "ФСБ, давай пограємо? Е2-Е4. Тепер твій хід, с*ко", пишуть "Крим.Реалії".

Відповідальність за акцію взяла на себе раніше невідома група "Суверенний Крим". За словами активістів, трафарет становить у висоту 100 см і завширшки 150 см, вони нанесли його вранці у вівторок, 21 травня.

"Тепер твій хід, с*ко!" У Криму залишили гучне послання Путіну

Пізніше на їхній сторінці у Telegram-каналі "Суверенний Крим" з'явилося іронічне повідомлення.

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"Сьогодні вночі невідомі покидьки, підступно, але з оголошенням війни обмалювали пам'ятник архітектури і мистецтва, об'єкт всесвітньої спадщини — високохудожню фреску, присвячену Імператору Володимиру, датовану MMXV р.р. від Різдва Христового, нахабно приписавши в цю історію нашу партію. Негідники вирішили підставити нас такою банальною, вже класичною, базарною провокацією, спрямованою на руйнування всього і вся і назавжди. Ми б ніколи не чіпали святе, особливо у вівторок", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чиновників російського уряду змусили пожертвувати особисті кошти на встановлення пам'ятника у Севастополі.

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаСімферополь
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
При чем на втором фото где нет данной надписи видно что нет никаких закрашиваний. Думаю обычный фотошоп для кастрюль.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Телеграмм-канал.Правда Обоз не рассказал до конца эту странную историю, что 21.05.19 этой надписи уже не было. Да и была ли неизвестно.Возможно вся борьба была в фотошопе.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сто пудов это был Грицак !!! Именно за этот подвиг Порося и дало ему "гэроя" .
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