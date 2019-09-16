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16 вересня • оновлено в 05:14
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/ Розслідування

"Тепер посадять на підвал": полковник ЗСУ "перевербував" спікера терористів

1.7т Читати матеріал російською

Так званий "спікер ЛНР" Андрій Марочко попався на спілкуванні з ЗСУ і використанні української мови.

Скріншоти листування опублікував на своїй сторінці в Facebook полковник Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц". Він підкреслив: це не фотомонтаж, а справжнісіньке "перевербовування".

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"Спасибі, що читаєш і коментуєш. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав "Штірліц", на що отримав від Марочко відповідь: "будь-ласка".

Користувачі відразу висміяли терориста в коментарях. "Ооо, Андрюша на рідну мову перейшов. Що це з тобою, дитя?", "Тепер Марочко за українську посадять на підвал... буде викладати там їжачка з сірників", "А який у нього оперативний псевдонім?", "А його ми теж будемо обмінювати?"

"Тепер посадять на підвал": полковник ЗСУ "перевербував" спікера терористів
"Тепер посадять на підвал": полковник ЗСУ "перевербував" спікера терористів

як повідомляв OBOZREVATEL , в ОРДЛО змінили курс пропаганди . За словами блогера Олени Степовий, тепер замість "економічної" родзинки "Донбас-годувальник", візитною карткою ОРДЛО, стала культура.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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CARGO 100
CARGO 100
"Теперь посадят на подвал" и исключат из "Миротворца" ... Штефан, лепи дальше, "будь ласка" ...
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