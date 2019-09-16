"Тепер посадять на підвал": полковник ЗСУ "перевербував" спікера терористів

Так званий "спікер ЛНР" Андрій Марочко попався на спілкуванні з ЗСУ і використанні української мови.

Скріншоти листування опублікував на своїй сторінці в Facebook полковник Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц". Він підкреслив: це не фотомонтаж, а справжнісіньке "перевербовування".

"Спасибі, що читаєш і коментуєш. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав "Штірліц", на що отримав від Марочко відповідь: "будь-ласка".

Користувачі відразу висміяли терориста в коментарях. "Ооо, Андрюша на рідну мову перейшов. Що це з тобою, дитя?", "Тепер Марочко за українську посадять на підвал... буде викладати там їжачка з сірників", "А який у нього оперативний псевдонім?", "А його ми теж будемо обмінювати?"

як повідомляв OBOZREVATEL , в ОРДЛО змінили курс пропаганди . За словами блогера Олени Степовий, тепер замість "економічної" родзинки "Донбас-годувальник", візитною карткою ОРДЛО, стала культура.

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