"Тепер не турбують": ЗСУ показали, як розгромили точку терористів "ЛНР"

Воїни 54 ОМБр Збройних сил України і бойова група К-2 знищили позицію російсько-окупаційних військ в Луганській області.

Вона розташовувалася в районі селища Золоте. Відео удару по точці загарбників опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Удар ЗСУ по терористах Скріншот відео

Захисник України уточнив, що окупанти, які знаходяться на зазначеній точці, систематично провокували воїнів ООС обстрілами з різних видів озброєння, в більшості випадків заборонених Мінськими домовленостями. Однак воїни ЗСУ дали потужну відсіч російським агресорам.

"Для толерантнів і ватрушок, які хочуть написати про будинки і мирних жителів. Ці приміщення вже давно зайняли окупаційні війська, вигнавши людей і зробивши позиції, окопи, бліндажі і траншеї просто між будинками. Звідки і робили обстріли не тільки підрозділів ООС, а й прилеглих населених пунктів для дискредитації ЗСУ", — написав Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтер Юрій Мисягін розповів, що в результаті успішної атаки бойової групи К-2 і 54-ої бригади по командному пункту окупантів у Луганській області противник втратив мінімум шість чоловік загиблими, чотири — пораненими, а також кілька одиниць техніки, яка оцінюється в мільйони.

Також в мережі з'явилося відео розгрому українськими бійцями позиції терористів на Донбасі. Захисникам крім усього вдалося ліквідувати кулеметника терористів.

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