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25 січня • оновлено в 14:31
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"Тепер його еб*шити будемо": в мережу злили новий компромат на Трубу

3.3т
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У мережу злили новий запис розмови, участь в якому бере, імовірно, колишній директор ДБР Роман Труба. Йдеться про тиск на колишнього народного депутата Олександра Третьякова.

Співрозмовником Труби, можливо, виступає керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко. Запис з'явилася в Telegram-каналі "Трубу прорвало". Розмова відбулася 26 липня 2019 року.

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Між ними нібито відбувся наступний діалог:

Удовиченко: Не, ну бл*дь. А що Шура з Чаузом розмовляв?

Труба: Ну бл*дь, х ** ня. Каже це робимо з цим. ВОНИ хочуть еб*шити, бл*дь. Тепер будемо еб*шити Третьякова, бл*дь.

Удовиченко: Так правильно, давайте.

Труба: Так я про це домовився. Не просто Шурика еб*шити, Третьякова будемо еб*шити.

Удовиченко: Роман Михайлович, ми з вами довіряємо один одному. Якщо ви мені говорите, наприклад, будь-що. Саша, вистрибніть в вікно, тому що так треба - я вистрибну.

Роман Труба і Олександр Третьяков

Роман Труба і Олександр Третьяков

Колаж

Раніше OBOZREVATEL писав, що міжнародні експерти підтвердили ідентичність голосу екс-глави ДБР Романа Труби на записах з його кабінету, на яких він обговорює з представниками Офісу президента і іншими посадовими особами політичне переслідування п'ятого президента Петра Порошенка.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Роман Труба Олександр Третьяков
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Суворов Александр
Суворов Александр
И так за 30 лет незалежности Украины,постоянные разборки у этих чубатых упырей в раде,а какелы всё с рашкой воюют,идийоты шараварные!))
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