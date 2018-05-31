Бабченко у небезпеці: екс-генерал СБУ назвав підводні камені спецоперації

Російський журналіст Аркадій Бабченко після свого "вбивства" зараз опинився у значно небезпечнішій ситуації, ніж до спецоперації Служби безпеки України.

Про це в ефірі ObozTV заявив екс-керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

"Мені здається, що зараз журналіст Бабченко має більше небезпек, ніж мав до цього. Мені здається, що краще нашим правоохоронцям працювати на випередження, затримувати на стадії замаху і не доводити це до вистави на зразок американських бойовиків. Ці ігри мені більше нагадують публічні вистави", - наголосив він.

За його словами, великий сумнів викликає і захват багатьох щодо самої операції.

"Мені здається, що сьогодні ще рано говорити, що операція пройшла успішно, і хтось когось обвів. Я хотів би побачити обвинувачувальні акти і вироки судів щодо організаторів і замовників вбивства, безпосередніх виконавців і пособників", - зазначив Вовк.

Також екс-глава головного слідчого управління СБУ прокоментував завзятість Слідкому РФ у розслідуванні "вбивства" Бабченка.

"Правоохоронці СК РФ можуть перекваліфікувати справу на замах і продовжити розслідування паралельно з нами. Чому так відреагували, то інша справа. Але мені іноді здається, що ми забігаємо наперед паровоза, даючи оцінку операціям. У нас зазвичай доповідають те, що хотіли б почути, й іноді це виглядає як штучне підняття рейтингу організацій, політичних сил, які вони представляють, або під впливом яких перебувають", - резюмував генерал-майор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер у кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот ймовірного вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду у $15 тис. У мережі із захватом сприйняли новину про "воскресіння" журналіста.