"Дружній" візит: під Рівним спіймали російського кримінального авторитета. Фото і відео спецоперації

У Рівненській області вночі 22 листопада поліцейські затримали російського кримінального авторитета Тенгіза Чара на прізвисько "Тенґо Гальський" або "Тенґо Пітерський".

До правоохоронців надійшла інформація про те, що 37-річний "злодій у законі", уродженець Абхазії збирався їхати в українську столицю, передає пресслужба МВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Встановивши його ймовірний маршрут, копи провели операцію затримання. Злочинця зловили співробітники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області Національної поліції України спільно з обласним управлінням патрульної поліції і співробітниками СБУ на трасі "Київ-Чоп", біля міста Корець.

Затримання "злодія в законі" mvs.gov.ua

Надати документи громадянин Грузії не зміг, при собі у нього було лише підроблене посвідчення водія.

Автомобіль, на якому пересувався Тенгіз Чара, також мав явні ознаки підроблених номерних агрегатів. Своє перебування в Україні та поїздку в Київ він назвав дружнім візитом до старих друзів.

Уточнюється, що затриманий був коронований у 2014 році в Санкт-Петербурзі. За його плечима кілька судимостей за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі за замах на вбивство.

Затримання "злодія в законі" mvs.gov.ua

Протягом останніх трьох років "Тенґо Пітерський" кілька разів незаконно перетинав кордон України, за що його затримували правоохоронці з подальшим видворенням до Туреччини. Останній раз це було в жовтні 2019 року в Одесі.

Незважаючи на заборону в'їзду, він вчергове незаконно потрапив до країни. За даними оперативників, Тенгіз Чара мав намір налагодити контроль і перерозподіл грошових потоків, отриманих від здійснення майнових злочинів.

"Тенґо Пітерський" mzk1.ru

Співробітники управління Державної міграційної служби України в Рівненській області склали адміністративний протокол за фактом порушення правил перебування в країні і транзитного проїзду через її територію. Найближчим часом злочинець буде видворений за межі України.

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