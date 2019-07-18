Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Тендітна жінка в формі": з'явилися подробиці про загиблу на Донбасі захисницю

1.7т Читати матеріал російською

Світлана Стребіж, яка померла 17 липня, була родом з Горлівки і покинула місто на самому початку війни на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці "Повернись живим", жінка боролася з раком і перенесла близько 20 хіміотерапій.

"Мій друг військовий уперше показував мені її фото. Він і вона, тендітна жінка у формі, а поруч їх син, який щойно закінчив морську академію. Їх син, який починав навчання у Севастополі, а до Військово-морських сил вступив уже на материковій Україні", – згадують її знайомі.

Новини
"Прямо в десятку!" ЗСУ видовищно знищили штаб "Л/ДНР". Момент потрапив на відео

За їхніми словами, Світлана "точно стріляла", проте воювала без зброї. "Її завданням було рахувати. Одна помилка – і людина без зарплати. Я не чув про її помилки. Якщо назвати ім'я – в батальйоні "Донбас-Україна" її знають усі", – написано в повідомленні.

Світлана Стребіж

Світлана Стребіж

facebook.com/backandalive

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото Антона Факи, який загинув у результаті обстрілу під Гранітним. Бійцеві був усього 21 рік.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel