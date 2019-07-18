"Тендітна жінка в формі": з'явилися подробиці про загиблу на Донбасі захисницю

Світлана Стребіж, яка померла 17 липня, була родом з Горлівки і покинула місто на самому початку війни на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці "Повернись живим", жінка боролася з раком і перенесла близько 20 хіміотерапій.

"Мій друг військовий уперше показував мені її фото. Він і вона, тендітна жінка у формі, а поруч їх син, який щойно закінчив морську академію. Їх син, який починав навчання у Севастополі, а до Військово-морських сил вступив уже на материковій Україні", – згадують її знайомі.

За їхніми словами, Світлана "точно стріляла", проте воювала без зброї. "Її завданням було рахувати. Одна помилка – і людина без зарплати. Я не чув про її помилки. Якщо назвати ім'я – в батальйоні "Донбас-Україна" її знають усі", – написано в повідомленні.

Світлана Стребіж facebook.com/backandalive

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото Антона Факи, який загинув у результаті обстрілу під Гранітним. Бійцеві був усього 21 рік.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!