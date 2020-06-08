Приватне "українсько-російське" підприємство відремонтує Іл-76 ЗСУ

Тендер на ремонт двигунів для військово-транспортних літаків Іл-76МД виграло "Українсько-російське авіаремонтне підприємство" (УРАРП).

Про це повідомив Український мілітарний портал. УРАРП перемогло державний Миколаївський авіаремонтний завод (МАРП) у тендері Збройних сил і проведе середній ремонт 12 двигунів Д-30КП-2.

У торгах вартістю 102 мільйонів гривень приватне ТОВ "Авіаремонтне підприємство "УРАРП" попросило 88,98 млн грн за свої послуги (МАРП, що входить до складу "Укроборонпрому" – 90 млн).

5 червня Командування ПС ЗСУ (військова частина А0215) підписало з переможцем договір. Перші чотири двигуни повинні бути передані замовнику вже 15 червня, далі – щомісяці по два.

Оновлений Іл-62. Ілюстрація АрміяInform

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальником служби безпеки танкового заводу імені Малишева, який входить до складу держконцерну "Укроборонпром", раніше був Вадим Полях, який закликав ввести "російські танки" до Харкова.

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