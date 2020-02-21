Тривога залишилася: що відбувається в Нових Санжарах після бунту жителів

Градус хвилювання в селищі Нові Санжари на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Китаю українців, значно знизився. Зранку, 21 лютого, бійок із силовиками не було. Але тривога у місцевих жителів залишилася.

Люди кажуть, що персонал медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" спокійно пересувається територією селища.

"До мене сьогодні на роботу приходили працівники санаторію", – розповів OBOZREVATEL місцевий житель Андрій. Щоправда, чи мають вони контакт із евакуйованими, чоловік не знає.

Також люди зазначають, що в аптеках селища не знайти масок. Їх масово розкупили.

Протистояння в Нових Санжарах

Місцеві жителі кажуть, що "гості з Китаю" перебувають в окремому корпусі. Найближчі житлові будинки розташовані від нього на відстані 250-300 метрів.

Нові Санжари Google. Maps

Раніше депутати місцевої Новосанжарської ради у своєму зверненні до української влади заявляли, що медзаклад не пристосований до лікування інфекційних захворювань.

Номери в медичному центрі "Нові Санжари" Facebook Антона Геращенка

Водночас на офіційному сайті Національної гвардії України зазначено, що в медцентрі є все необхідне і він розташований на віддалі від основної заселеної території.

"Евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації, жодним чином не перетинатимуться з місцевими жителями. Територія установи охороняється. Діє пропускний режим", – йдеться в офіційному зверненні.

Facebook Олександра М.

Між тим евакуйовані українці опублікували відео стану номерів у санаторії. З їхніх слів, душ б'ється струмом, а дверцята не зачиняються.

Втім, деякі налаштовані позитивно. Один із привезених 20 лютого українців Олександр М. зробив селфі на тлі санаторію. "У Нових Санжарах погода просто суперова. Температура 36,6", – підписав він знімок

Нагадаємо, що 20 лютого у Нових Сажарах відбулися жорсткі протистояння місцевих жителів із поліцією через українських громадян, евакуйованих і Китаю, де зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився у четвер, 20 лютого, у Харкові.

Звідти пасажирів відвезли до медцентру "Нові Санжари" на Полтавщині, але місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

У підсумку проти протестувальників застосували військову спецтехніку. Силовики почали розчищати проїзну частину від автомобілів протестувальників, щоб звільнити дорогу.

Лікарям, яких направили в Нові Санжари, видали каски і бронежилети, щоб вони безпечно змогли дістатися туди, де розмістять евакуйованих.

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