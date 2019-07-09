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Телеміст NewsOne з Росією: з'ясувалося, як Путін вирішив вдарити по Україні та Грузії

6.7тЧитати матеріал російською

Оголошення про проведення телемосту українського телеканалу NewsOne з російськими пропагандистами було частиною нової інформаційної атаки Росії на Україну.

Про це для "Інформаційного спротиву" повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"По суті, Кремль в ці дні розіграв підступну і продуману партію, причому охопивши інформаційний простір одночасно і України та Грузії. І хоча, про подібний розвиток подій говорилося і писалося неодноразово, готовність до них для багатьох виявилася нульовою. Але, підсумок такий, що нам доводиться підводити риску по виконану спецслужбами РФ роботу", – сказано в публікації.

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Відзначається, що Росія намагалася хаотизувати обстановку в Україні, анонсувавши телеміст через свого ставленика №1 в Україні Віктора Медведчука.

"Паралельно з анонсом телемосту, в Грузії, де вже досить давно проводиться хаотизація соціально-громадської обстановки, запустили скандальний ролик на Руставі-2 і відразу ж вели його в інформаційне поле України. І якщо для Грузії це був черговий привід для створення протестних настроїв, то підтекстом для України була аргументація прихильників "зради", що грузинські телевізійники відкрито Путіна принижують, а в Україні телемости роблять!" – пише Коваленко.

Володимир Путін

Володимир Путін

Експерт зазначив, що на цьому тлі зі своїми антипутінськими заявами активізувався третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який безпосередньо пов'язаний з Руставі-2.

"І можливо, Україну б чекали акції протесту, з фаєрами, палаючими шинами і зіткнення з поліцією, в ході яких були б постраждалі з обох сторін, що дуже складно б лягало в концепцію російської пропаганди про радикальні настрої в Україні, особливо напередодні ініційованого РФ засідання Радбезу ООН. Але, реакція на телеміст з боку, як РНБО, СБУ так і президента України, внесли свої корективи не тільки в інформаційне поле, а й пропагандистську порядку денного", – підкреслили в "ІС".

Коваленко зазначив, що Україні вдалося зірвати плани Кремля зі "збожеволілими радикалами", але це не означає, що Росія кинула свої ідеї про "русофобію" і "фашизм" в нашій країні.

"Причому, не здивуюся, якщо саме цей зрив телемосту послужить, наприклад, причиною для зриву "Мінська". Але, те, що цю тему використовує кремлівська кліка в ході засідання Радбезу ООН – безсумнівно!" – додав він.

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"Ви й*бу далися, бл*дь?" Скрипін розгромив ідею про телеміст із пропагандистами

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

  • Спікер Ради Андрій Парубій звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на наміри телеканалу NewsOne, який входить до медіагрупи Віктора Медведчука, провести телеміст з Росією.

  • Пізніше NewsOne раптово скасував телеміст з Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.

  • При цьому пропагандистський телеканал "Росія 1" не побачив підстав для скасування телемосту з ТВ-каналом NewsOne.

  • Також в Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

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Теми
Телеміст із Росієюросійська пропаганда
Місце
Україна
Теги
Росіяпропагандаінформаційне опір
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Ультиматум белецкого президенту страны - после этого хуже ничего не придумаешь
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Опять победа( а русские опять на войну не пришли
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Коваленко отметил, что Украине удалось сорвать планы Кремля с "обезумевшими радикалами" автор дурачок! Зачем нужны радикалы, власть бы от них легко открестилась. Но забурлила дерьмом вся майданная власть, наглядно показав, как ей поперек горла любые попытки урегулирования.
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