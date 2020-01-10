Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки телеканалів "ZIK" і "112", які пов'язують з Віктором Медведчуком. через ймовірне розпалювання ворожнечі.
Про це повідомляється на офіційному сайті. Відзначається, що перевірка ініційована через передачу, що вийшла в ефір 26 листопада на каналі "ZIK", під назвою "Кожен з нас Президент". У ній брали участь екс-нардеп Надія Савченко, нардеп Ренат Кузьмін і колишній народний депутат Михайло Добкін.
Телеканали Медведчука терміново перевірять через погрози в ефірі
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У Нацраді заявили, що в ній були висловлювання з ознаками порушень.
Інший телеканал, "112", також перевірять через низку передач. У них брали участь нардепи Віктор Медведчук, Вадим Рабинович, Ілля Ківа, Ренат Кузьмін і Наталія Королевська, голова забороненої КПУ Петро Симоненко, лідер Радикальної партії Олег Ляшко та інші.
Після перевірки орган прийме рішення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-нардеп від "Партії регіонів" Михайло Добкін у прямому ефірі погрожував п'ятого президенту України Петру Порошенко, екс-спікеру ВР Андрію Парубію та колишньому секретарю РНБО Олександра Турчинова.
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