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22 листопада • оновлено в 13:55
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Телефон нескінченно дзвонить: у Одесі запустили нову схему "разводу"

1.8т
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В Одесі шахраї запустили нову схему "розводу". Аферисти розміщують номер телефону жертви без її відома на різних сайтах із замовленням послуг або товарів з функцією зворотного дзвінка. Особі постійно перетелефоновують із цих інтернет-магазинів. Ґаджет не змовкає цілодобово.

Через кілька днів на номер надходить повідомлення у WhatsApp з пропозицією позбутися від настирливих дзвінків за 50$. Про таке на своїй сторінці в Facebook написала одеситка Лілія Нікішина, яка стала жертвою шахраїв (щоб подивитися знімок екрану повідомлення і номерів вхідних дзвінків, доскрольте сторінку до кінця).

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За словами потерпілої, у неї є ще один телефон і з ним справи йдуть так само – дзеленчить цілодобово. У коментарях користувачі пишуть, що теж стикалися з таким і радять звернутися в кіберполіцію.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Лілія Нікішина/Facebook

Повідомлення від шахраїв

Повідомлення від шахраїв

Лілія Нікішина/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї влаштували масову розсилку повідомлень на мобільні телефони про великий виграш. Суми починалися від 259 до 600 тис. грн. Щоб забрати гроші, українцям пропонували просто зателефонувати за вказаним номером телефону.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси шахраї
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