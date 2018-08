Техніка РФ на Донбасі: Волкер заявив про нові докази проти Кремля

Відео, зняте Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ на Донбасі, на якому зафіксовані колони вантажівок, які посеред ночі в'їздили в Україну з території РФ, є доказом того, що Росія навмисно продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході країни

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер у Twitter.

"На цих кадрах, знятих спецмоніторинговою місією ОБСЄ, конвої вантажівок незаконно в'їздять в Україну з Росії. Нагадаємо, дії Росії заблокували ефективну роботу місії з моніторингу кордону, і російські сили постійно перешкоджають СММ ОБСЄ відвідувати кордон", - заявив він.

За його словами, це ще один спосіб, яким Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, не зважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на підтримання миру".

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK