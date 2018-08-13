Техніка РФ на Донбасі: Волкер заявив про нові докази проти Кремля

Відео, зняте Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ на Донбасі, на якому зафіксовані колони вантажівок, які посеред ночі в'їздили в Україну з території РФ, є доказом того, що Росія навмисно продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході країни

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер у Twitter.

"На цих кадрах, знятих спецмоніторинговою місією ОБСЄ, конвої вантажівок незаконно в'їздять в Україну з Росії. Нагадаємо, дії Росії заблокували ефективну роботу місії з моніторингу кордону, і російські сили постійно перешкоджають СММ ОБСЄ відвідувати кордон", - заявив він.

За його словами, це ще один спосіб, яким Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, не зважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на підтримання миру".

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 серпня 2018 р

This is yet another way that Russia deliberately prolongs the conflict and sustains the fighting in eastern Ukraine despite international efforts to bring # Peace4Ukraine . - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 серпня 2018 р

У свою чергу в ОБСЄ підтвердили, що їхній безпілотник дальнього радіусу дії зафіксував колони вантажівок пізно ввечері 7 серпня.

"БПЛА виявив колону з 8 шестиколісних вантажівок із критими брезентом вантажними відсіками, які рухалися на схід по дорозі до н. п. Чистяково (непідконтрольний уряду, 62 км на схід від Донецька). Поблизу н. п. Манич, що приблизно у 3,5 км від кордону між Україною і Російською Федерацією, колона повернула на схід на ґрунтову дорогу, яка проходить через кордон. Після цього БПЛА зафіксував другу колону, яка рухалася в західному напрямку від кордону з Російською Федерацією цією ж грунтовою дорогою", - йдеться у повідомленні спостерігачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними СММ ОБСЄ Росія за липень у 8,5 разів збільшила кількість важкої техніки та озброєнь на окупованому Донбасі, що призвело до ескалації конфлікту.