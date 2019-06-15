Техніка, одяг і продукти: на Волині розкрили зухвалу схему контрабанди

На Волині розкрили зухвалу схему контрабанди, під час якої зловмисники використовують так зване подрібнене ввезення нерозмитнених товарів.

Згідно з законом, кожен українець може хоч щодня перетинати кордон і ввозити товар до 50 кг і на суму до 500 євро, не сплачуючи при цьому податок. Про те, як цим користуються контрабандисти, розповіло анонімне джерело на митниці для програми ТРК "Аверс" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Машина заїжджає під пломбою на польську митницю, там робляться так звані документи, експортна декларація. Далі просто підсаджуються люди, і це все завозиться як норма, яку можна ввозити фізособам – до 50 кг і 500 євро", – пояснило джерело.

Товар ввозиться за підробленими, подвійним документам: польській стороні надається один "набір", українській – інший.

митниця Скріншот

Ділки перед під'їздом до митних пунктів ділять товар для різних осіб, що сиділи в машині, роблячи вигляд, що кожні такі 50 кілограм належать іншому. Завдяки цьому вони не платять податок.

Найчастіше так ввозять техніку, продукти і брендовий одяг.

Для того, щоб митники не "чіплялися" з питаннями, чому всі везуть нібито однаковий товар, контрабандисти дають їм хабарі. За словами аноніма, це – близько $2500, в той час як до бюджету потрібно заплатити приблизно $10 000 доларів. Самим же підставним "імпортерам" за їхні послуги платять по 300-400 гривень.

Митна перевірка Скріншот

За словами анонімного співробітника митниці, в схемі замішаний заступник начальника Волинської митниці ДФС Євген Шелігацкій, який нібито надсилає список номерів машин, які його підлеглим не можна перевіряти, тому вони проходять як порожні, а не навантажені товаром.

Як писав OBOZREVATEL, на Волині на митних постах процвітає контрабанда, на якій заробляє не тільки керівництво регіону. "Данину" регулярно возять до Києва. Контрабандою везуть бурштин, сигарети, брендовий одяг, техніку і т.д.

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