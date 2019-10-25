Тарифи злетять! Окупанти у Криму придумали для населення нові побори

В анексованому Росією Криму окупанти мають намір боротися з нелегальними малими готелями через підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

Як передає "Крим. Реалії", "глава" півострова Сергій Аксьонов запропонував зараховувати обсяги споживання послуг ЖКГ "за допомогою ресурсників". Він вважає, що у Криму нелегально працюють близько трьох тисяч мініготелів.

"Практично в усіх курортних містах існує нелегальний бізнес, коли власники здають житлоплощу, при цьому податки до бюджету, відповідно, не платяться. При цьому кількість споживаної електроенергії, водопостачання та інших ресурсів значно зростає. Треба зобов'язати всіх власників малих готелів легалізувати свій бізнес і укласти контракти з організаціями, що надають ресурси", – обурювався окупант.

Однак такий варіант не вирішить проблему з "тіньовими" готелями, вважають експерти.

"Багато наших гостьових будинків платять зовсім не щодо побутового тарифу. Наприклад, Судакський регіон. Там куб води – 129 рублів (50 грн). Це вже завищені тарифи. Не думаю, що цей важіль впливу на нелегальний, чорний ринок якось посприяє тому, що у легальних підвищиться ціна. Якщо застосувати адекватні вимоги, опрацювати закон, то багато хто сам захоче вийти з тіні", – розповіла голова асоціації малих готелів Криму Наталія Стамбульникова.

Тарифи ЖКГ Ілюстрація

На думку директора кримського готелю Наталії Кириченко, підвищення тарифів є несправедливим щодо тих, хто веде свій бізнес чесно.

"Я не розумію, яким чином можна вивести з тіні готелі, підвищуючи комунальні тарифи. Як можна простимулювати тих, хто платить податки, хто працює легально, для того, щоб вони продовжували платити податки і працювати легально, підвищуючи тарифи всім. Виходить, що мої сусіди, колеги, точно так само працюють, але не є ІП, не платять податки, але платять підвищений тариф, і я, працюю легально, але я також разом із ними отримаю підвищений тариф. У чому сенс цієї легалізації, чесно кажучи, я не розумію", – обурювалася підприємиця.

Зазначимо, що з 1 жовтня 2019 року в Росії набув чинності закон, що забороняє розміщувати хостели в житлових будинках і використовувати квартири для надання готельних послуг.

У "Міністерстві курортів і туризму Криму" повідомили, що ухвалені Держдумою Росії зміни до Житлового кодексу щодо заборони хостелів у багатоквартирних будинках стсоуватимуться і десятків готелів у анексованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів на 100% готовий до відновлення залізничного сполучення з материковою Україною.

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