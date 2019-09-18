"Таргани і брудні матраци!" "Укрзалізниця" загриміла у новий скандал

Пасажирка потяга "Укрзалізниці" сполученням Кременчук – Івано-Франківськ поскаржилась на тарганів, погані матраци, а також значні затримки у графіку руху.

Про це написала учасниця неприємної ситуації Даша Гладун у Facebook. Її обурили такі умови.

"Чотири вбиті таргани. Матраци грудками. Їх змінюють на вимогу на такі ж матраци", – йдеться у дописі.

"Укрзалізниця" загриміла у новий скандал

За словами користувачки, транспортний засіб значно затримався на станції у місті Тернопіль, проте пасажирів не повідомили про це.

"Потяг мав поїхати, але стоїть. Провідник нікого про запізнення не попереджав… Телефоную на гарячу лінію "Укрзалізниці"… Операторка говорить про "ремонт на невизначений термін", але, коли я перепитую, каже, що залишилось, приблизно пів години", – написала Гладун.

Вона також додала із посиланням на слова інших пасажирів, що керівник потяга не відповідав на дзвінки, у чергового було "зайнято".

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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