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21 жовтня • оновлено в 20:15
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"Покликало небо, яке він так любив": з'явилися подробиці загибелі ексміністра на Полтавщині

1.3т Читати матеріал російською

Колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий, який розбився на Полтавщині, керуючи вертольотом, у липні 2019 року отримав ліцензію пілота.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його колишній колега, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, підтвердивши трагічну загибель політика.

"У липні отримав ліцензію пілота. Так цим пишався. Він дуже любив літати", – розповів Омелян.

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Тарас Кутовий загинув під Полтавою

Тарас Кутовий загинув під Полтавою

"Він був чудовою людиною. Світлою і розумною. Не показною, а справжнім патріотом. Як політик завжди пам'ятав про червоні лінії. Він був одним із нас трьох в уряді, з рюкзаками. І сидів по праву руку від мене. Востаннє ми бачилися в березні цього року. Але часто спілкувалися. Його покликало небо, яке він дуже любив. Вічна пам'ять, друже Тарасе. Плачемо за Тобою. Щирі співчуття родині. Ми з Вами зараз у Вашому горі", – написав він.

Пост зі співчуттями з'явився і на сторінці колишнього віцепрем'єр-міністра України Павла Розенка. "Трагічно загинув Тарас Кутовий. Спочивай із миром, друже", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві було знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив", народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

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Особа
Тарас Кутовий
Місце
Україна
Тег
Авіакатастрофа
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судьба такая у Тарасов гибнуть под Полтавой. Как герой Украины Мазепа завещал.
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