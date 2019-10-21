"Покликало небо, яке він так любив": з'явилися подробиці загибелі ексміністра на Полтавщині

Колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий, який розбився на Полтавщині, керуючи вертольотом, у липні 2019 року отримав ліцензію пілота.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його колишній колега, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, підтвердивши трагічну загибель політика.

"У липні отримав ліцензію пілота. Так цим пишався. Він дуже любив літати", – розповів Омелян.

Тарас Кутовий загинув під Полтавою

"Він був чудовою людиною. Світлою і розумною. Не показною, а справжнім патріотом. Як політик завжди пам'ятав про червоні лінії. Він був одним із нас трьох в уряді, з рюкзаками. І сидів по праву руку від мене. Востаннє ми бачилися в березні цього року. Але часто спілкувалися. Його покликало небо, яке він дуже любив. Вічна пам'ять, друже Тарасе. Плачемо за Тобою. Щирі співчуття родині. Ми з Вами зараз у Вашому горі", – написав він.

Пост зі співчуттями з'явився і на сторінці колишнього віцепрем'єр-міністра України Павла Розенка. "Трагічно загинув Тарас Кутовий. Спочивай із миром, друже", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві було знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив", народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

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