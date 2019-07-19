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"Танцювали на кістках!" В "ДНР" цинічно вшанували пам'ять загиблих рейсу МН17

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Терористи "ДНР" зігнали людей на мітинг з нагоди п'ятої річниці аварії "Боїнга 777" рейса МН17.

Про це в Twitter повідомив український журналіст Денис Казанський, опублікувавши відповідні фото.

"ДНРовці потанцювати на кістках своїх жертв. Зігнали людей на мітинг з нагоди річниці знищення "Боїнга" і клали перед ними фотографії загиблих на палицях, щоб отримати якусь подобу безсмертного полку. А що ви знаєте про цинізм?" – зазначив він.

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Користувачі мережі обурювалися і засуджували такий "скорботний" мітинг.

В "ДНР" людей зігнали на мітинг

В "ДНР" людей зігнали на мітинг

Twitter

В "ДНР" людей зігнали на мітинг

В "ДНР" людей зігнали на мітинг

Twitter

В "ДНР" людей зігнали на мітинг

В "ДНР" людей зігнали на мітинг

Twitter

"Косметику з Боїнга на цій сходці не роздавати?", "Цих людей уже не виправити, там СРСР і мітинги з палицями на довго", "Кремль наказав – діра зробила", "Несуть фото тих, кого вони грабували після смерті. Треба було на палиці взяти фото туші, помади, грошей, одягу, які жителі "Домбасу" у трупів забирали ","Бидло без совісті і моралі","А про товари з "поля" не згадували?", "Безмозке поріддя!" – писали в мережі.

"Танцювали на кістках!" В "ДНР" цинічно вшанували пам'ять загиблих рейсу МН17

Twitter

"Танцювали на кістках!" В "ДНР" цинічно вшанували пам'ять загиблих рейсу МН17

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території тимчасово окупованого Донбасу знову пройшла акція, в ході якої від президента України Володимира Зеленського вимагали визнати "особливий статус" регіону.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
ДНР Boeing
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Что вы знаете о цинизме? Я знаю вот что: сначала власти страны, несмотря на очевидную опасность, разрешают пролет пассажирского лайнера над территорией боевых действий. Потом, после катастрофы, начинают строить из себя девочку-целочку.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Животные, а теперь скажите, нужно ли нам возвращать таких мразей в нашу страну ? Пускай это гнилье валит в рашку их место с им подобными.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Dehtyaryov Ilya, А ракето то украинская...и свiдомо МАНДАйнутые мрази в оправдание и сказать то ни чего не могут....на всех уровнях.
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