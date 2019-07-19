"Танцювали на кістках!" В "ДНР" цинічно вшанували пам'ять загиблих рейсу МН17

Терористи "ДНР" зігнали людей на мітинг з нагоди п'ятої річниці аварії "Боїнга 777" рейса МН17.

Про це в Twitter повідомив український журналіст Денис Казанський, опублікувавши відповідні фото.

"ДНРовці потанцювати на кістках своїх жертв. Зігнали людей на мітинг з нагоди річниці знищення "Боїнга" і клали перед ними фотографії загиблих на палицях, щоб отримати якусь подобу безсмертного полку. А що ви знаєте про цинізм?" – зазначив він.

Користувачі мережі обурювалися і засуджували такий "скорботний" мітинг.

В "ДНР" людей зігнали на мітинг Twitter

В "ДНР" людей зігнали на мітинг Twitter

В "ДНР" людей зігнали на мітинг Twitter

"Косметику з Боїнга на цій сходці не роздавати?", "Цих людей уже не виправити, там СРСР і мітинги з палицями на довго", "Кремль наказав – діра зробила", "Несуть фото тих, кого вони грабували після смерті. Треба було на палиці взяти фото туші, помади, грошей, одягу, які жителі "Домбасу" у трупів забирали ","Бидло без совісті і моралі","А про товари з "поля" не згадували?", "Безмозке поріддя!" – писали в мережі.

Twitter

Twitter

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