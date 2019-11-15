Танкісти ЗСУ на Донбасі відпрацювали розгром окупантів: видовищні фото

У зоні Операції Об'єднаних сил на Луганщині танкісти ЗСУ провели масштабні навчання. Вони виконали завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, такі тренування є регулярними для захисників України, оскільки особовий склад має не тільки не втрачати практичні навички, а й удосконалювати їх.

"Під час таких занять рівень майстерності відточується до автоматизму. Це дозволить в бойових умовах, не замислюючись, без затримки виконати будь-які тактичні елементи", – йдеться в зверненні.

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові на самій околиці тимчасово окупованого Донецька скористалися туманом і в сутінках провели блискучу операцію. У підсумку, за 250 метрів до позицій ворога з'явився український прапор, який перебуває під вогневим захистом військових.

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