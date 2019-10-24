"Повна бойова": на кордоні з Україною помітили колону танків Путіна

У Ростовській області Росії поруч з українським кордоном помітили колону військової техніки.

Підтверджувальні кадри опублікував у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). На відео потрапили вантажівки, які везли прямо по трасі танки (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За даними військового, кадри були зняті 22 жовтня. "Навчання, ротація або хроніки "громадянської" війни", – підписав він. "Повна бойова", "У динамічній", – додали в коментарях.

На кордоні з Україною помітили колону танків Путіна Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібні переміщення в Росії помітили вже не вперше. 20 вересня в Ростовській області помітили колону важкої бронетехніки.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж запевнив, що це не попередження про напад, а спроба налякати українців міццю армії Кремля.

Перед цим у липні в тій же Ростовській області помітили потяг із танками.

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