Танки Путіна мчать на Донбас: з'явилося відео очевидців

У мережі показали колону танків, яку перевозить залізничний склад недалеко від українського кордону на Донбасі.
Відео було знято в Ростовській області, імовірно, 7 липня. Кадри з паблік "Ростов головний" з'явилися на сторінці IgorGirkin в Twitter.
У коментарях користувачі відзначили, що танки, безсумнівно, направляються в "Л/ДНР".
"Це вони до телемосту готуються. Так би мовити, інструменти для діалогу між народами", "говорити їдуть", "обладнання для телемосту", пишуть в мережі.
ростовська обл, пишуть 07.07.19 pic.twitter.com/kbZYczeyIs- IgorGirkin (@GirkinGirkin) 8 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія розгорнула війська для вторгнення в Україну
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