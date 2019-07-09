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Танки Путіна мчать на Донбас: з'явилося відео очевидців

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У мережі показали колону танків, яку перевозить залізничний склад недалеко від українського кордону на Донбасі.

Відео було знято в Ростовській області, імовірно, 7 липня. Кадри з паблік "Ростов головний" з'явилися на сторінці IgorGirkin в Twitter.

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У коментарях користувачі відзначили, що танки, безсумнівно, направляються в "Л/ДНР".

"Це вони до телемосту готуються. Так би мовити, інструменти для діалогу між народами", "говорити їдуть", "обладнання для телемосту", пишуть в мережі.

Танки Путіна мчать на Донбас: з'явилося відео очевидців
Танки Путіна мчать на Донбас: з'явилося відео очевидців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія розгорнула війська для вторгнення в Україну

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Думаю, Javelin-ы смазаны и готовы к "братской" встрече. Welcome, шоб не сказать больше.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Lyakhov Yuri, смазаны, скорее спиз*ены )))
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Иванович Игорь
Иванович Игорь
кастрюлям покажи гусеничный трактор - они скажут ТАНК))))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Маталыги от танков отличить не можете убогие.?
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