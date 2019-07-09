Танки Путіна мчать на Донбас: з'явилося відео очевидців

У мережі показали колону танків, яку перевозить залізничний склад недалеко від українського кордону на Донбасі.

Відео було знято в Ростовській області, імовірно, 7 липня. Кадри з паблік "Ростов головний" з'явилися на сторінці IgorGirkin в Twitter.

У коментарях користувачі відзначили, що танки, безсумнівно, направляються в "Л/ДНР".

"Це вони до телемосту готуються. Так би мовити, інструменти для діалогу між народами", "говорити їдуть", "обладнання для телемосту", пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія розгорнула війська для вторгнення в Україну

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!