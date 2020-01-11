"Танки і "Гради" повернуться": ветеран АТО спрогнозував активізацію на Донбасі

На Донбасі в 2020 році не слід очікувати зниження кількості обстрілів і людських жертв.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV ветеран АТО Андрій Римарук. За його словами, новий виток бойових дій можливий після закінчення зими.

"Росія буде діяти так, як їй вигідно. Їй вигідно постійно тримати цю ділянку фронту, цей клаптик землі в напрузі. Так вони нас будуть змушувати, знову садити за стіл переговорів, збільшувати кількість обстрілів і своїми діями на окупованій території ще більше віддаляти цю землю від України", – вважає Римарук.

"Давайте дивитися правді в очі. Якщо ми візьмемо статистику 2018-19 років, вона за кількістю обстрілів, поранених, загиблих – що з нашого, що з того боку – ідентична. Так само буде в 2020 році", – заявив він.

На думку ветерана АТО, активізація бойових дій почнеться навесні.

"Зараз великокаліберна техніка, яка пересувається на гусеницях, не може собі дозволити відкрито їздити і обстрілювати. Це вона може робити тільки навесні і влітку. Зараз ми чуємо про 112 калібр, навесні ми почуємо про 150-й. Навесні знову будуть стріляти танки, влітку знову будуть стріляти "Гради" – все це буде. Нам потрібно в першу чергу до цього бути готовими", – наголосив Римарук.

"Наберуся сміливості і скажу, що рік у зоні ООС буде таким самим, як у 2018 і 2019 році", – підсумував він.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року на Донбасі окупанти здійснили десятки обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї. Загинули троє українських військовослужбовців.

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