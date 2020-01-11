Головна Новини
12 січня • оновлено в 02:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Танки і "Гради" повернуться": ветеран АТО спрогнозував активізацію на Донбасі

637
Читати матеріал російською

На Донбасі в 2020 році не слід очікувати зниження кількості обстрілів і людських жертв.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV ветеран АТО Андрій Римарук. За його словами, новий виток бойових дій можливий після закінчення зими.

"Росія буде діяти так, як їй вигідно. Їй вигідно постійно тримати цю ділянку фронту, цей клаптик землі в напрузі. Так вони нас будуть змушувати, знову садити за стіл переговорів, збільшувати кількість обстрілів і своїми діями на окупованій території ще більше віддаляти цю землю від України", – вважає Римарук.

"Давайте дивитися правді в очі. Якщо ми візьмемо статистику 2018-19 років, вона за кількістю обстрілів, поранених, загиблих – що з нашого, що з того боку – ідентична. Так само буде в 2020 році", – заявив він.

Новини
"Путіна поставили перед фактом": експідполковник КДБ розповів, хто почав війну на Донбасі

На думку ветерана АТО, активізація бойових дій почнеться навесні.

"Зараз великокаліберна техніка, яка пересувається на гусеницях, не може собі дозволити відкрито їздити і обстрілювати. Це вона може робити тільки навесні і влітку. Зараз ми чуємо про 112 калібр, навесні ми почуємо про 150-й. Навесні знову будуть стріляти танки, влітку знову будуть стріляти "Гради" – все це буде. Нам потрібно в першу чергу до цього бути готовими", – наголосив Римарук.

"Наберуся сміливості і скажу, що рік у зоні ООС буде таким самим, як у 2018 і 2019 році", – підсумував він.

"Танки і "Гради" повернуться": ветеран АТО спрогнозував активізацію на Донбасі

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року на Донбасі окупанти здійснили десятки обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї. Загинули троє українських військовослужбовців.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги