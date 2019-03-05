Танки, гаубиці та БМП: на Донбасі засікли нову техніку терористів

На Донбасі зафіксували появу у терористів нових одиниць озброєння і військової техніки поза лініями відведення.

Дислокацію техніки виявила українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації, передає штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що в зоні безпеки українська сторона СЦКК виявила:

чотири танки і самохідну гаубицю — біля Новоселівки;

дві бойові машини піхоти БМП-1 і одна бойова бронемашина іншої модифікації помічені біля населеного пункту Стіла;

чотири БМП-1 — в районі Докучаєвська;

один МТ-ЛБ — в районі Сентянівка;

один МТ-ЛБ зі встановленою зенітною установкою ЗУ -23-2 — неподалік від населеного пункту Міус;

дві БМП — поруч із Михайлівкою (30 км на північний схід від Донецька);

два вантажних автомобілі у складі комплексу РЕБ "Торн" — у Ясинуватій.

"Наведені факти свідчать про цілеспрямовані дії маріонеток Кремля щодо посилення напруженості на лінії зіткнення і демонстративного порушення міжнародних домовленостей щодо врегулювання конфлікту", — зазначили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі засікли новітню техніку Росії.

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