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Танки, гаубиці та БМП: на Донбасі засікли нову техніку терористів

2.1тЧитати матеріал російською

На Донбасі зафіксували появу у терористів нових одиниць озброєння і військової техніки поза лініями відведення.

Дислокацію техніки виявила українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації, передає штаб ООС у Facebook.

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Повідомляється, що в зоні безпеки українська сторона СЦКК виявила:

  • чотири танки і самохідну гаубицю — біля Новоселівки;

  • дві бойові машини піхоти БМП-1 і одна бойова бронемашина іншої модифікації помічені біля населеного пункту Стіла;

  • чотири БМП-1 — в районі Докучаєвська;

  • один МТ-ЛБ — в районі Сентянівка;

  • один МТ-ЛБ зі встановленою зенітною установкою ЗУ -23-2 — неподалік від населеного пункту Міус;

  • дві БМП — поруч із Михайлівкою (30 км на північний схід від Донецька);

  • два вантажних автомобілі у складі комплексу РЕБ "Торн" — у Ясинуватій.

"Наведені факти свідчать про цілеспрямовані дії маріонеток Кремля щодо посилення напруженості на лінії зіткнення і демонстративного порушення міжнародних домовленостей щодо врегулювання конфлікту", — зазначили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі засікли новітню техніку Росії.

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Місце
Україна
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
Значить буде адекватна відповідь Українських Воїнів на будь-які провокативні дії з боку проросійських найманців!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Маловата будет...давайте гая или трындита...
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Шахтеры быстренько сварганили новую технику. Плюс боекомплекты. Ведь ихтамнет, А лапти?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Andreevski Andrey, " сотни танковых дивизий и эскадрильей"- тебе хреновый сон приснился, пидар гнойный?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вакула Кузнец, животное ты наверно забыл про драпанье из трех котлов
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